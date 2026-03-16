Artico ed energia, la nuova partita geopolitica dell’Europa tra sicurezza degli approvvigionamenti e transizione verde

La partita energetica europea si gioca sempre più a Nord. Mentre Bruxelles rivede la propria strategia sull’Artico, cresce il peso geopolitico di una regione che custodisce una quota rilevante delle risorse fossili ancora non sfruttate. Secondo le stime dello U.S. Geological Survey (USGS), sotto i ghiacci artici si troverebbe circa il 22% delle risorse energetiche mondiali non ancora scoperte, tra cui il 13% del petrolio globale e circa il 30% del gas naturale, oltre a una quota significativa di gas naturale liquefatto.

La revisione della politica artica dell’Unione europea, la cui consultazione pubblica si è chiusa oggi 16 marzo, arriva in un contesto internazionale particolarmente turbolento: la guerra in Medio Oriente, le tensioni nello Stretto di Hormuz e la ridefinizione degli equilibri energetici globali stanno riportando al centro del dibattito la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il risultato è un equilibrio sempre più complesso tra tre obiettivi: sicurezza energetica, autonomia strategica e transizione climatica.

La Norvegia si propone come pilastro energetico europeo

In questo scenario la Norvegia sta rafforzando il proprio ruolo di fornitore energetico chiave per l’Europa. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, Oslo è diventata il principale fornitore di gas via pipeline dell’Unione europea, sostituendo gran parte dei flussi che un tempo arrivavano dalla Russia.

“Tutto il gas che produciamo in Norvegia va in Europa e tra il 90 e il 95% del petrolio finisce sul mercato europeo”, ha spiegato su Politico l’amministratore delegato della compagnia energetica Equinor, Anders Opedal.

Il primo ministro Jonas Gahr Støre ha sottolineato come le tensioni internazionali rendano ancora più evidente la necessità per l’Europa di poter contare su partner energetici affidabili. Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, ha osservato il Premier norvegese, sta già influenzando i mercati energetici globali: “È una guerra che sembra non avere un piano. In tempi così imprevedibili, la Norvegia deve essere un partner stabile”.

Il governo di Oslo, però, ha precisato Støre, che già stimato che la capacità produttiva attuale è ormai vicina al limite. “Siamo al massimo della produzione”, ha confermato il ministro dell’Energia norvegese, Terje Aasland, sottolineando che eventuali aumenti richiederebbero nuovi investimenti e attività di esplorazione sul plateau continentale norvegese.

Il nodo dello sviluppo energetico nell’Artico

La revisione della strategia artica europea si scontra con una questione politica centrale: la possibilità di limitare o vietare nuove attività di estrazione di petrolio e gas nella regione. L’attuale politica dell’UE prevede infatti l’impegno a promuovere una moratoria internazionale sulle nuove estrazioni fossili nell’Artico, ma la posizione è ora sotto revisione.

Norvegia, industria energetica e sindacati stanno facendo pressione su Bruxelles affinché questa linea venga rivista. Secondo Oslo, fermare lo sviluppo energetico artico mentre l’Europa sta ancora riducendo la dipendenza dalla Russia sarebbe un segnale contraddittorio.

Il ministro Aasland ha citato come esempio il giacimento Johan Castberg nel Mare di Barents, entrato in funzione nel 2025, il cui primo carico di petrolio è stato destinato direttamente al mercato europeo.

“Forniamo petrolio e gas dall’Artico da decenni”, ha spiegato il ministro, “e continueremo a sviluppare queste risorse”. Oggi la Norvegia fornisce circa un terzo delle importazioni di gas dell’Unione europea, anche se il contributo specifico dell’Artico è ancora limitato — circa il 3% delle importazioni europee di gas.

L’Artico nella nuova geopolitica energetica

Il crescente interesse per la regione non riguarda solo l’Europa. L’Artico è sempre più al centro della competizione energetica globale, con la Russia che continua a sviluppare grandi progetti di gas naturale liquefatto come Yamal LNG e Arctic LNG 2.

Il cambiamento climatico sta accelerando questa trasformazione. Lo scioglimento dei ghiacci rende infatti accessibili nuove rotte commerciali e nuove aree di esplorazione energetica. “Se non ci fosse il cambiamento climatico non parleremmo di geopolitica dell’Artico”, ha osservato Malte Humpert, fondatore dell’Arctic Institute, “è il clima che sta ridisegnando la mappa delle rotte commerciali e delle opportunità economiche”.

La guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz fanno esplodere la vulnerabilità energetica europea

Le tensioni internazionali mostrano però anche la fragilità strutturale del sistema energetico europeo. L’eventuale blocco dei traffici nello stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, potrebbe avere effetti significativi sui mercati energetici.

Secondo un’analisi del think tank ECCO firmata da Francesca Andreoli e Giulia Signorelli, il conflitto in Medio Oriente “mostra ancora una volta la vulnerabilità strutturale dell’Europa: la forte dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili”.

Questa dipendenza espone le economie europee a shock geopolitici con effetti immediati sui prezzi dell’energia, sulla competitività industriale e sul costo dell’energia per famiglie e imprese.

Le prime stime indicano che una riduzione dei flussi energetici dal Golfo potrebbe spingere il prezzo medio del gas europeo dai circa 30 euro per megawattora di febbraio 2026 fino a una fascia compresa tra 45 e 60 euro per MWh nel corso dell’anno, a seconda della durata del conflitto.

Per l’Italia l’impatto potrebbe essere particolarmente rilevante. Secondo le analisi citate nel report, l’aumento dei prezzi dell’energia potrebbe portare fino a un punto percentuale aggiuntivo di inflazione nel quarto trimestre del 2026.

I progressi della transizione energetica

Rispetto alla crisi energetica del 2022, tuttavia, l’Europa affronta questa nuova fase con una struttura energetica parzialmente diversa. Le politiche del Green Deal europeo e il piano REPowerEU hanno accelerato la diffusione delle energie rinnovabili, migliorato l’efficienza energetica e ridotto la domanda di gas.

Tra il 2021 e il 2024 la capacità rinnovabile europea è cresciuta del 37%, con 190 gigawatt di nuova capacità installata. Questo sviluppo ha consentito di ridurre le importazioni di gas di circa 50-60 miliardi di metri cubi, una quantità vicina al consumo annuo italiano.

Nel 2025 le fonti rinnovabili hanno coperto quasi il 48% della produzione elettrica europea e, per la prima volta, eolico e solare hanno superato la generazione da fonti fossili.

Anche la domanda di gas è diminuita: tra il 2021 e il 2024 il consumo europeo è sceso del 19%.

Il ritardo italiano sulle rinnovabili

L’Italia, tuttavia, procede più lentamente. Tra il 2022 e il 2024 sono stati installati circa 15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile, circa la metà del ritmo necessario per raggiungere l’obiettivo governativo di 9 gigawatt all’anno fino al 2030.

Secondo il Report ECCO, accelerare lo sviluppo delle rinnovabili consentirebbe di sostituire oltre 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno, con un risparmio sulle importazioni pari a circa un miliardo di euro annui.

Al contrario, un rallentamento della transizione energetica rischierebbe di mantenere elevata la dipendenza dal gas e dalle importazioni energetiche.

Il dibattito europeo sull’ETS

In questo contesto si inserisce anche il dibattito sul sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS), lo strumento che mette un prezzo alle emissioni di CO2. Il governo italiano ha proposto di compensare i costi dell’ETS per le centrali elettriche a gas attraverso una componente tariffaria nelle bollette. L’obiettivo sarebbe ridurre il prezzo dell’elettricità.

Secondo il report del think tank italiano per il clima, tuttavia, la sospensione o il depotenziamento dell’ETS rischierebbe di produrre effetti opposti. L’ETS, si legge, non è solo uno strumento climatico, ma anche un segnale economico che orienta gli investimenti verso tecnologie meno dipendenti dalle fonti fossili.

Indebolirlo significherebbe rallentare gli investimenti in rinnovabili e mantenere elevata la dipendenza dal gas.

Il nuovo equilibrio europeo

La revisione della strategia artica e le tensioni energetiche globali pongono dunque l’Europa di fronte a una scelta complessa. Da un lato c’è la necessità di garantire forniture energetiche sicure e prezzi sostenibili, dall’altro, però, rimane forte e sentito l’obiettivo di ridurre la dipendenza da combustibili fossili e allo stesso tempo di rafforzare l’autonomia strategica del continente.

Come sottolineato nel Report, la transizione energetica non è soltanto una politica climatica, ma una strategia economica e geopolitica. La partita dell’Artico, in questo senso, rappresenta uno dei fronti più delicati della nuova sicurezza energetica europea. Perché sotto i ghiacci del Nord non si nascondono soltanto risorse energetiche, ma anche una parte significativa del futuro equilibrio energetico del continente.

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