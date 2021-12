Il termometro della privacy. Come mettersi alla prova con il GDPR?

Termometro della privacy: un modo per conoscere lo stato di salute della propria conoscenza in campo GDPR. Questo è lo spirito con cui Inveo, Organismo di certificazione accreditato, ha reso disponibile sul proprio sito un’area dove i professionisti della privacy possono cimentarsi con test di autovalutazione a tema data protection su più livelli.

Una risorsa utile per tutti i professionisti, senza distinzione, a prescindere dall’area e dal settore di provenienza tra questionari riguardanti le tematiche di maggiore applicazione in ambito protezione dati: valutazione del rischio, DPIA, gestione della violazione dati personali, tecniche di conduzione di audit e molto altro.

Un supporto per l’aggiornamento

Il termometro della privacy si configura come un supporto e un aiuto, per verificare il livello della propria preparazione, per l’aggiornamento, per piacere personale o per prepararsi ad un esame.

Uno strumento per la formazione

La formazione è una misura di sicurezza organizzativa fondamentale, forse la più importante a cui il titolare e il responsabile sono chiamati a dare riscontro, con evidenze documentate.

Per “istruzione” ai sensi dell’art. 29, si intende avere piena conoscenza e consapevolezza delle azioni di trattamento che si stanno effettuando sui dati e di che tipo di impatto esse avranno; in due parole, Accountability e formazione del personale.

In occasione della presentazione della nuova utility il training manager Riccardo Giannetti si è così espresso: “Il termometro privacy è uno strumento di autoformazione per raggiungere quella consapevolezza tanto cara all’Europa della privacy e richiesta a tutti gli attori coinvolti nel trattamento dei dati personali, di ogni ordine di grado, dal titolare di impresa, al direttore, al funzionario. Tutti hanno il dovere di maneggiare con cognizione di causa la disciplina privacy e conoscerne le regole. Il termometro privacy è lo strumento per allenarsi a farlo”.

Un nuovo test ogni mese

Ogni mese la sezione viene popolata con nuovi Question Bank, riguardanti tematiche differenti dell’universo privacy, suddivisi per diversi livelli di difficoltà.

Tutte le info su www.in-veo.com.