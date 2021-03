Il tempo peggiora, arrivano le piogge al Nord e tirreniche (Video)

L’anticiclone che ha caratterizzato il tempo sul nostro Paese si ritira. Una nuova perturbazione porterà nuvole, pioggia e neve in montagna. Più fresco.

Previsioni del tempo per venerdì 5 marzo

Al Nord

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali del nostro Paese con deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e nevischio sulle Alpi orientali. Neve diffusa sulle Alpi nel corso del pomeriggio, altrove situazione invariata. Peggiora in serata con precipitazioni diffuse. Neve oltre i 1000-1400 metri di quota.

Al Centro

Precipitazioni in arrivo anche sulle regioni tirreniche del centro Italia, nubi irregolari in transito su Toscana e Lazio con deboli piogge o pioviggini sia al mattino che durante le ore pomeridiane e notturne. Sulle altre regioni invece tempo ancora stabile con nuvolosità in aumento al pomeriggio e serata.

Al Sud e sulle Isole

Tempo instabile sulle regioni meridionali insulari con piogge sparse specialmente al pomeriggio. Nubi irregolari invece sulle altre regioni meridionali con tempo in prevalenza stabile eccetto deboli piogge sulla Campania dalla serata.

Temperature

In lieve aumento nei valori minimi, massime in generale diminuzione.