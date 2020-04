Pane & Olio è Social Mobile Theater, targato Degustart. Si tratta di uno spettacolo teatrale realizzato con lo smartphone e che si può visionare sulla pagina facebook Degustart o sul Canale Youtube Degustart.

Il teaser

3 attori e una dj, dalle loro case decidono di riappropriarsi di uno spazio in cui esprimere la loro voglia di realizzare, quasi a presa diretta, uno spettacolo nonostante tutto. Il Mobile theater è un progetto re-attivo che ora più che mai, intende assaporare l’essenziale come base per ricominciare. Non si tratta di accontentarsi, ma di inventare e sperimentare nuove ricette per mettersi a disposizione di pulsioni artistiche che non possono essere confinate.

Pane & Olio è una sottile metafora gastronomico/esistenzialista realizzata da Federica Biondo, Martina Gatto, e Mirko Marras che hanno allestito dalle loro case i propri palcoscenici. Nela Lucic, coordina il tutto in uno scatenato dj set dal “balcone balcano” di casa. L’editor e regista Luca Merloni ha mantecato il tutto in sala montaggio. Condimento speciale sono le emblematiche illustrazioni di Andrea Pecchia. 4 smartphone. Testi e regia di Giammarco Spineo. Questa la ricetta.

Pane e olio è essenziale gusto antico, eterno e moderno. Un sapore che ci ricorda sempre che in ogni epoca gli intenti gustosi saranno sempre cucinati a regola d’arte, pronti a nutrire il nostro corpo e il nostro spirito, facendoci sentire privi di confini, nonostante la fatica di essere confinati ai domiciliari. E da ciò vogliamo ripartire…

Lo spettacolo ‘Pane&Olio’