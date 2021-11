Il taxi ‘volante’ a Roma

La nostra giornata in pillole.

Il taxi aereo VoloCity presentato a due passi da Montecitorio. Alimentato da 9 batterie a ioni di litio, il mezzo è 100% elettrico, quindi a zero emissioni. Una volta ottenute le autorizzazioni di volo, dovrebbe entrate in servizio entro il 2024.

Dopo l’annuncio nei giorni scorsi da parte di Meta, il nuovo brand adottato da Facebook, di rinunciare ad un uso intensivo del riconoscimento facciale, rimangono ancora sospesi interrogativi e dubbi, soprattutto sul ruolo del machine learning.

Sempre attuale, infine, la crisi dei semiconduttori: nell’ultimo trimestre sono stati consegnati circa 331,2 milioni di smartphone contro i 354,9 milioni dello scorso anno.

Mobilità aerea urbana, il taxi drone VoloCity a Roma. Il video

di Flavio Fabbri e Luigi Garofalo

Alimentato da 9 batterie a ioni di litio, il mezzo è 100% elettrico, quindi a zero emissioni. Entrerà in attività entro il 2024.

G20 su machine learning? Ormai Facebook ha addestrato gli algoritmi

di Michele Mezza

La proposta: un G20 sul machine learning. Facebook dice no al riconoscimento facciale (ormai gli algoritmi sono stati addestrati).

Crisi dei chip, consegne smartphone in calo del 6,7% nell’ultimo trimestre

di Piermario Boccellato

A causa della crisi dei semiconduttori nell’ultimo trimestre sono stati consegnati circa 331,2 milioni di smartphone contro i 354,9 milioni dello scorso anno.

Smart working, aumenta il lavoro per il 47% degli italiani ma non l’ansia per il 60%

di Paolo Anastasio

Il lavoro da remoto fa crescere i carichi di lavoro per la metà degli italiani, ma per 6 su 10 non c’è un contestuale aumento dello stress da casa.

5G, abbonati globali verso il raddoppio a 507 milioni nel 2021

di Paolo Anastasio

La marcia del 5G non si arresta e chiuso il 2020 con 264 milioni di abbonati si prevedono 2,6 miliardi di sottoscrittori nel 2026 a fronte di ricavi per 942 miliardi di dollari.

Gualtieri presenta la Giunta e tiene per sé Digitale e Pnrr

di Angelo Zaccone Teodosi

Il neo sindaco di Roma presenta la nuova Giunta: sei donne come previsto e diverse deleghe mantenute di persona, fra cui Digitale e Pnrr.

Un’auto su tre venduta in Italia ad ottobre è ibrida

di Flavio Fabbri

Nel nostro Paese però solo il 9,4% delle colonnine di ricarica è di tipo fast.

Infrastrutture critiche, il progetto UE Precinct e il Living Lab italiano

di Flavio Fabbri

Il Living Lab italiano sarà realizzato a Bologna con il coinvolgimento di Lepida, Aeroporto di Bologna, Fondazione ITL, Engineering, FSTechnologie e Ferrovie dello Stato.

Open RAN, quale impatto sull’industria del mobile?

di Paolo Anastasio

Che cosa servirà perché l’Open RAN diventi un sistema comunemente accettato ed utilizzato da parte degli operatori?

Smart metering, i router Tiesse per la seconda generazione di contatori

di Paolo Anastasio

Alcune aziende sono in piena fase installativa, altre hanno iniziato i primi piloti ma quello che è certo che i prossimi due anni saranno fondamentali per le sostituzioni massive dei contatori.

