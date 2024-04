Il sisma di Taiwan mette a rischio le forniture globali di semiconduttori avanzati

Semiconduttori, il terremoto di Taiwan ferma Tsmc e altre aziende. I rischi di concentrare qui la produzione mondiale.

È online l’agenda di 5G&Co. 2024 – Everything is connected. La 6^ edizione della Conferenza internazionale sul futuro delle Telecomunicazioni e di Internet si terrà il 16 e 17 aprile al Palazzo delle Esposizioni di Roma, in via Milano 9/A.

Durante l’evento 5G & Co. (nella track 5G&Beyond), saranno discussi non solo gli aspetti teorici, ma anche esempi concreti di Digital Twin nelle reti di telecomunicazioni.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter del 3 aprile.