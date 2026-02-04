Il servizio di Wi-fi Calling accessibilie per i clienti Vodafone

Fastweb + Vodafone annuncia che, a partire da oggi, anche per i clienti Vodafone è disponibile il servizio Wi-Fi Calling, il servizio basato sullo standard di comunicazione Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi), che consente di effettuare e ricevere chiamate sfruttando una connessione di rete Wi-Fi anche in assenza di segnale di rete mobile.

Wi-Fi Calling senza costi aggiuntivi

Grazie al Wi-Fi Calling i clienti privati e business Vodafone potranno, senza costi aggiuntivi, effettuare e ricevere chiamate con le stesse modalità di una chiamata voce tradizionale utilizzando una connessione Wi-Fi di rete fissa Vodafone o di qualsiasi altro operatore sul territorio italiano, a patto di non utilizzare servizi di VPN verso l’estero. Wi-Fi Calling offre un’esperienza d’uso di qualità anche in movimento perché permette di mantenere la stabilità delle chiamate durante il passaggio dalla rete mobile a quella Wi-Fi e viceversa.

Per poterlo utilizzare sui propri dispositivi i clienti non dovranno fare nulla se non assicurarsi di avere installato l’ultima versione del sistema operativo e aver verificato la compatibilità del proprio modello con il servizio. Il servizio è disponibile per un’ampia selezione di modelli di smartphone e tablet Samsung e Google a partire da oggi.

Nei prossimi mesi il servizio sarà gradualmente esteso anche a ulteriori produttori di dispositivi, e a nuovi modelli per rendere il servizio accessibile a un numero sempre maggiore di clienti.

La lista aggiornata dei dispositivi compatibili e tutti i dettagli relativi al servizio sono disponibili al seguente link: https://privati.vodafone.it/wifi-calling

