Se dovessimo definire la SEO, diremmo che si tratta del processo di miglioramento della visibilità di una pagina o di un sito Web in una ricerca organica o non retribuita. Per raggiungere questo obiettivo, la SEO cerca di identificare come funzionano i motori di ricerca, quello che le persone cercano su Internet, quali termini usano per eseguire la ricerca, quali parole usa frequentemente il pubblico target, ecc. L’identificazione dei termini più utilizzati consente di incorporarli al copy della pagina, che attirerà più visite al sito Web.

Attualmente, con l’importanza del traffico degli utenti in base a ciò che impongono i motori di ricerca online, l’esperto SEO assume un ruolo molto importante. Senza di essa e senza le iniziative di posizionamento sarebbe praticamente impossibile ottenere un buon flusso di visite e crescere nella sfera digitale.

La SEO è così una delle strategie di marketing digitale più efficienti, poiché consente di affinare le ricerche su Internet, rendendo il processo molto più veloce ed efficiente; è la chiave per evolvere e migliorare la redditività aziendale.

Questo è il motivo per cui sempre più aziende necessitano di profili SEO tra il proprio personale. Questo tipo di professionista è attualmente il più richiesto, nonché il più efficace nel migliorare la visibilità e la presenza di qualsiasi azienda nella rete.

I SEO specialist solitamente si trovano nelle web agency che collaborano direttamente con le aziende (per fare in modo che le PMI possano avere accesso a questo tipo di professionisti). In altri casi li si possono individuare in aziende di dimensioni maggiori dove sono esistenti team completi di specialisti del posizionamento nei motori di ricerca guidati da un SEO Manager.

Le funzioni di un esperto SEO sono:

comprendere gli obiettivi di posizionamento e conversione del marchio;

trasmettere la missione, la visione e i valori del marchio attraverso il sito Web e posizionarlo nello stesso modo in cui si trova nell’ambiente offline;

studiare e selezionare le parole chiave in base agli obiettivi, per strutturare successivamente la pagina Web sulla base di esse;

eseguire e attuare una strategia di costruzione di collegamenti;

scrivere correttamente il contenuto, includendo parole chiave e attributi favorevoli al posizionamento (titoli H1, H2; testi alternativi nelle immagini, ecc.);

monitorare e aggiornare le parole chiave per mantenere e migliorare il posizionamento dei motori di ricerca;

includere canali social nella strategia SEO, per aiutare il posizionamento dei motori di ricerca.

La SEO è una professione molto pratica e richiede test, previsioni e analisi. Ma sopratutto è una disciplina molto ampia che prevede il coinvolgimento di diversi profili per realizzare una strategia efficace e completa.

Se parliamo di qualità, possiamo dire che un buon esperto SEO è proattivo e curioso, poiché l’evoluzione dei motori di ricerca avviene settimana per settimana e deve essere riciclata continuamente.



Quali sono i profili SEO più richiesti?

SEO STRATEGICO

Il profilo SEO strategico definisce le strategie da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati dopo il monitoraggio dei dati. Le sue competenze comprendono la gestione di progetti, la conoscenza del settore e la stesura di relazioni che raccolgono informazioni su obiettivi da raggiungere.

Le pagine Web da lui prodotte devono essere attraenti ed efficaci al fine di mantenere il numero di utenti e convertire la loro visita in vendita. Per questo è necessario analizzare costantemente il comportamento dei visitatori e capire come si muovono sul Web per portarli al punto desiderato, che potrebbe anche essere quello di inviare loro informazioni o farli iscrivere a una newsletter o effettuare un acquisto.



TECNICO SEO

Il profilo più tecnico è quello di colui che conosce il codice del web e di solito lavora con i team IT. Il suo lavoro è essenziale per ottenere i migliori risultati poiché ci sono alcuni requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per posizionare la pagina.

Il SEO tecnico utilizza tag HTML, identifica e corregge gli indici dei siti Web, mantiene il codice ottimizzato ed è responsabile dell’assemblaggio della struttura su cui posizionare il contenuto che verrà sviluppato da un altro profilo SEO, tenendo sempre anche conto del posizionamento.



SEO COPYWRITING

È il profilo SEO più creativo, quello che elabora e ottimizza i testi in modo che abbiano una maggiore visibilità nei motori di ricerca. Gestisce le KEYWORD (o parole chiave), scrive per Google e utilizza correttamente le “call to action” cercando di aumentare i tassi di conversione del Web.



ANALISTA SEO

È responsabile del monitoraggio delle campagne tramite AdWords. La sua funzione principale è quella di analisi e interpretazione al fine di prendere le decisioni più appropriate al miglioramento del posizionamento e dell’impatto nel web. Gli strumenti di analisi web consentono a questo profilo SEO di estrarre e analizzare i dati che sono quindi associati alle azioni eseguite dall’utente. È proprio dove i risultati non corrispondono agli obiettivi prefissati che dovrebbe essere enfatizzata l’azione rafforzando la struttura e il contenuto offerti.