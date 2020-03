Il gesto è solo una moda. Non è tra le misure di protezione di base contro il nuovo coronavirus indicate dall’OMS. Il virus si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono... ed oggi lo si fa con il gomito piegato.

Sempre più star, politici, amici, parenti e colleghi si salutano con il gomito in questo periodo di emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Ma il gesto è solo una moda. Non è tra le misure di protezione di base contro il nuovo coronavirus indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che, invece, sottolinea sul proprio sito “…è importante che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso…”.

Oggi si starnutisce o tossisce con il gomito piegato, meglio non usarlo per salutarsi. Ricordiamo che il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si soffiano il naso.

Questo video della BBC sintetizza in modo efficace quanto scritto.