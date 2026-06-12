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Il ruolo economico e sociale del risparmio come fattore endogeno di crescita per l’Europa (1^ parte)
prima parte

Il ruolo economico e sociale del risparmio come fattore endogeno di crescita per l’Europa (1^ parte)

di Maurizio Baravelli, Sapienza Università di Roma e Luciano Pilotti, Università di Milano |
Il ruolo economico e sociale del risparmio come fattore endogeno di crescita per l’Europa (1^ parte) Contributors

L’Unione Europea del Risparmio e degli Investimenti punta a mobilitare il risparmio privato verso investimenti produttivi, innovazione e competitività. Ma nuovi strumenti finanziari e incentivi fiscali non bastano se non cambia il rapporto tra famiglie, imprese, banche e mercati dei capitali.

1 – Risparmio degli europei e sviluppo economico

L’Unione Europea è stata costruita sulla base dei principi dell’economia liberale. Al è stato messo il  mercato – il mercato unico europeo – come strumento di allocazione efficiente delle risorse. Un corretto  confronto competitivo in tale mercato sarebbe derivato dalla convergenza delle normative nazionali verso una normativa comunitaria unitaria. Questa avrebbe favorito la mobilità interna di beni, capitali e  persone in modo da realizzare il miglior uso delle risorse e una maggiore crescita economica e sociale dell’intera Unione. 

Per facilitarne gli scambi nel mercato unico occorreva  una moneta unica – l’euro – e una sua banca centrale nonché una vigilanza unica – la Bce – per una politica monetaria e una supervisione bancaria unitaria. Ciò avrebbe favorito l’integrazione finanziaria, la tutela della stabilità monetaria lasciando al mercato di funzionare secondo principi liberali.

Ma, come abbiamo tutti constatato, le cose non sono andate come previste. L’Unione economica e monetaria europea ha mostrato di essere fragile  di fronte agli shock esterni, e l’euro ha vissuto periodi piuttosto travagliati. Gli squilibri interni sono rimasti per le  mancate convergenze fiscali e  finanziarie  tra gli Stati membri comprese quelle strutturali e istituzionali. Pertanto, il mercato unico è ancora lungi dall’essere  “unico” e soprattutto efficiente. L’Unione bancaria europea è ancora incompleta, priva di un sistema di tutela comune dei depositi bancari, mentre resta da realizzare la c.d. Unione dei mercati dei  capitali, volta a superare la frammentazione normativa e operativa delle borse valori europee.

La questione non è solo di efficienza funzionale ma anche strutturale. In Europa, la storica debolezza del mercato dei capitali è un fattore di debolezza nello sviluppo di un avanzato e robusto sistema industriale europeo. Esso si basa tuttora su costellazioni di PMI, figlie di un capitalismo familiare poco aperto ai finanziatori esterni e dipendente dalle banche per non cedere controllo e di fatto bloccando la crescita dimensionale e il salto generazionale. 

La Commissione europea, prendendo atto di questa situazione – vedi i Rapporti Letta e Draghi –  ha presentato 8 marzo 2025) una proposta per realizzare “Unione del Risparmio e degli Investimenti” con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il risparmio e gli investimenti europei. Si tratta di offrire nuove opportunità di investimento ai risparmiatori e di aumentare al tempo stesso le possibilità di finanziamento per le imprese e rafforzando la competitività dell’UE.

Nel presente articolo commentiamo questo nuovo importante programma europeo. Senza la mobilitazione del risparmio privato interno, la UE non può finanziare le proprie priorità strategiche: la transizione verde, la difesa, l’innovazione e la competitività industriale.

Secondo la relazione Draghi [1] e la Commissione, l’UE ha bisogno di 750–800 miliardi  di investimenti aggiuntivi all’anno fino al 2030. La UE ha un enorme potenziale di crescita ma deve superare ostacoli  non solo finanziari  ma  anche socio-culturali. La nostra tesi è che l’Europa non può pensare di mobilitare il proprio risparmio semplicemente creando nuovi strumenti finanziari e incentivi fiscali. I SIA possono essere strumenti utili, come le connesse agevolazioni, ma non modificano il funzionamento profondo del sistema. A differenza di altri autori[2], che sottolineano i cambiamenti tecnici, secondo una visione finanziaria ingegneristica, in questo contributo sosteniamo che, alla base, occorre una trasformazione profonda di come deve essere concepito il ruolo sociale del risparmio, l’accettazione del rischio, il finanziamento del capitale delle imprese e soprattutto il ruolo del sistema finanziario nel collegare il risparmio agli investimenti che sostengono lo sviluppo bilanciando fattori esogeni ed endogeni.

2 – Un’altra Unione: quella del  risparmio e degli investimenti 

Senza voler qui ripetere critiche  sul proliferare di “unioni europee” di vario genere  che si sono poi   dimostrate alla prova dei fatti  pratica inconsistenti, va riconosciuto che lo  sviluppo di un robusto ed efficiente circuito europeo tra risparmio privato e investimenti produttivi è assolutamente indispensabile. 

L’Europa si trova ad  affrontare importanti sfide che richiedono il contributo  di fondi privati, perché quelli pubblici non bastano: si pensi agli investimenti necessari per  ridurre l’ attuale  dipendenza energetica,  per realizzare la  transizione verde, la  difesa militare, uno sviluppo tecnologico che è in   forte ritardo (vedi  i noti Rapporti Letta e Draghi). Ciò premesso, si deve prendere atto che gli europei, pur essendo grandi risparmiatori, gli italiani in testa, sono tradizionalmente avversi al rischio e preferiscono mantenere in forma  liquida  la maggior  parte delle proprie disponibilità finanziarie. Infatti, le famiglie europee detengono attualmente oltre  10.000 miliardi  in conti correnti e  depositi  bancari che – si ritiene –  potrebbero essere indirizzati nel  mercato dei capitali.

Si tratta di “serbatoio inutilizzato” dell’economia  europea di cui la Commissione vorrebbe  mobilizzarne una parte significativa per finanziare crescita, innovazione e competitività.

Si vorrebbe, in sostanza, un risparmiatore europeo simile a quello americano. Negli Stati Uniti il 70% del finanziamento delle imprese arriva dai mercati dei capitali e solo il 30% dal sistema bancario. I cittadini americani investono massicciamente in azioni, fondi, ETF, pensioni private, nella finanza per l’innovazione (venture capital, private equity). La UE  vorrebbe un risparmiatore più orientato ai mercati, ma  il contesto socio-economico  e culturale europeo è molto diverso essendo  dominato   dalle  banche  mentre  il mercato dei capitali è poco sviluppato, storicamente  marginale nel finanziamento delle imprese e poco frequentato dai risparmiatori; le  famiglie europee hanno una cultura del risparmio orientata  alla sicurezza, legata alla liquiditàe diffidente verso la volatilità degli investimenti.

Quanto alle  imprese europee, come ricordato, sono  in gran parte espressione di un capitalismo di tipo familiare, fortemente attente a mantenere il controllo societario e quindi  poco orientate  ad aprirsi ai finanziatori esterni. Questi fattori culturali, nel dibattito sull’ “Unione del risparmio e degli investimenti” non sono esplicitamente  contemplati come problemi e ostacoli da superare dimenticando che economia e finanza sono componenti inscindibili dalla società.

Per tali motivi,  la Commissione europea ha scelto un approccio “politico‑pedagogico” più   che realmente trasformativo, proponendo l’introduzione de c.d. “conti di risparmio e investimento europei” (european savings and investment account- SIA. Questi però sono una soluzione parziale, pensata più per educare e orientare i risparmiatori che per mobilitare davvero i grandi flussi di capitale.  Una soluzione t semplificato che, comunque, mostra che la UE   “fa qualcosa” per mobilitare il risparmio r rafforzare i mercati dei capitali.

Infatti, i conti di risparmio  si rivolgono ai piccoli risparmiatori, del segmento retail, che rappresentano  una quota minoritaria del risparmio finanziario privato europeo. Una strategia utile ma  insufficiente perché  il grosso del risparmio europeo è detenuto dai grandi risparmiatori oltre che dagli investitori istituzionali:  fondi pensione, assicurazioni, fondi comuni, imprese. La maggior parte del risparmio privato europeo  è nelle mani dei grandi risparmiatori dei segmenti affluent e private  su cui l’Unione del Risparmio e degli Investimenti dovrebbe contare orientandolo versi gli investimenti europei ed evitando che prenda la strada in buona parte  dei mercati esteri. Ogni anno circa 300 miliardi di euro di risparmio privato europeo escono dall’Europa per la maggiore attrattività dei mercati extra‑UE.  In questo quadro, diventa centrale anche il ruolo consulenti finanziari, che rappresentano gli intermediari  in grado di  indirizzare i patrimoni più consistenti verso strumenti capaci di sostenere la crescita dell’economia europea

3 – La montagna ha partorito un  topolino?

I  SIA sono prodotti finanziari ibridi che prevedono una componente di risparmio sicura (simile a un conto di risparmio o deposito e una componente di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.). A differenza dei conti bancari  tradizionali, essi permettono di generare rendimenti sia da interessi sia da performance dei mercati. In altri termini, il risparmiatore conserva sul conto le proprie disponibilità non solo in forma liquida perché una parte viene automaticamente investita in strumenti finanziari di capitale.

Analoghi prodotti sono già diffusi in Europa. Si tratta di piani di risparmio e di investimento che prevedono strutture simili: il 50-80% viene investito in depositi e strumenti  risparmio a basso rischio (che producono interessi), mentre il restante 50-20% in asset di investimento (che hanno rendimenti di mercato).

Al riguardo va precisato che l’obiettivo principale della raccomandazione  della Commissione  è quello di aumentare soprattutto gli investimenti azionari. Infatti, tali conti  sono concepiti come contenitori di investimento semplici, digitali, a basso costo, senza soglie minime, accessibili anche con piccoli importi ( 10 euro). Vi sarebbe pertanto anche  l’obiettivo politico di aumentare i rendimenti dei risparmi dei cittadini,  convogliare capitale verso  le imprese europee, promuovendo l’ innovazione e la crescita

Questi conti europei saranno messi a disposizione da fornitori autorizzati di servizi finanziari, banche e altri intermediari, che consentirebbero agli investitori non professionali (risparmiatori privati) di investire nei mercati dei capitali. Essi potranno beneficiare di agevolazioni fiscali. Poiché si tratta di  una misura  sprovvista di efficacia giuridica vincolante, gli Stati membri  la potranno adottare tenuto conto  delle specificità proprie nazionali, come gli  orientamenti di politica economica, le caratteristiche dei mercati del risparmio, le peculiarità dei sistemi fiscali, i margini di manovra della finanza pubblica e, soprattutto,  l’esistenza o meno di strumenti già presenti e potenzialmente assimilabili.

I SIA sono pensati come prodotti semplici, standardizzati e destinati soprattutto al c.d. mass market, cioè ai piccoli risparmiatori, che in genere  mantengono le proprie disponibilità i sui conti correnti bancari; non  investono e   non ha accesso alla  consulenza evoluta. La strategia europea sui conti di risparmio e investimento nasce quindi  con l’obiettivo politico di mobilitare il risparmio delle famiglie  verso il  mercato dei capitali, aumentando la loro fiducia e partecipazione. 

L’Italia non ha ancora introdotto formalmente i nuovi conti di risparmio europei, ma la stessa Commissione  (Raccomandazione UE 2025/2029) ha chiesto  agli Stati membri di sviluppare un modello nazionale ispirato ai conti scandinavi (Investment Savings Account). Nel contesto italiano già esistono i PIR (piani di risparmio individuali) che dovranno essere soggetti ad una verifica sulla loro compatibilità,  considerato  l’ impatto sul sistema fiscale, i  margini di finanza pubblica e le caratteristiche del mercato del risparmio italiano.                                                

Si sostiene che i  risparmiatori europei dovrebbero  essere interessati a questi nuovi conti europei. Tuttavia, se si guarda ai PIR italiani questi non hanno avuto un particolare successo, nonostante i  maggiori  potenziali rendimenti  rispetto ai tassi percepiti sui depositi bancari (i c/c non sono   remunerati).

Nell’osservare, da parte di diversi autori, che il risparmiatore europeo gestisce i propri fondi in modo poco proficuo non solo per l’economia [3] ma che per se stesso, non si tiene cinto che  nei depositi e nei conti correnti  bancari sono mantenute disponibilità monetarie in buona parte per motivi  transazionali  ma anche  peculativi (vedi aspettative inflazionistiche) per cui solo una parte è vero e proprio risparmio, ciò fondi derivanti da redditi sottratti durevolmente al consumo e che potrebbero essere investiti nel mercato dei capitali.

Tuttavia, va considerato che la crisi e la limitata crescita economica europea non incentivano  il risparmiatore a investire nel capitale delle imprese europee: la quota di ricchezza finanziaria delle famiglie europee investita in azioni si è, comunque, sempre dimostrata storicamente bassa, stimata  intorno al 15%-20% e una buona parte prende la strada degli investimenti azionari fuori dall’Europa, in particolare negli Usa dove l’economia è più dinamica, cresce maggiormente effetto dell’innovazione.

4 – Il ruolo della consulenza finanziaria

Se il problema è quello di aumentare i flussi di risparmio verso il mercato dei capitali, non si può ragionare solo in chiave politica. Che la Commissione si proponga di  aumentare la partecipazione dei cittadini ai mercati e ridurre la financial exclusion è  un obiettivo socialmente sostenibile soprattutto  a favore dei clienti con bassa alfabetizzazione finanziaria e che  non hanno accesso a una  consulenza personalizzata evoluta; tuttavia, risparmio retail è solo parte limitata del risparmio privato europeo.   Il  risparmio retail è una parte limitata del risparmio privato europeo; il grosso  è quello che riguarda  il private banking e il wealth management, cioè  la clientela affluent o HNWI, la quale è una  maggiore capacità finanziaria e utilizza  la consulenza finanziaria.

Quindi, l’attenzione dovrebbe essere posta soprattutto sul  risparmio europeo di “alta di gamma”, perché è  proprio questo risparmio che prende la strada  negli Stati Uniti  invece di  finanziare le imprese europee. Oggi meno del 15%  di questi flussi sono indirizzati all’equity delle imprese europee.

Queste considerazioni richiamano l’attenzione sul ruolo delle banche e della consulenza finanziaria  (compresa quella indipendente) nel business del private banking e del risparmio gestito. Vi è da chiedersi, quindi, quanto le banche e gli altri intermediari  siano effettivamente disponibili a sostenere la strategia europea  dell’Unione del Risparmio e degli Investimenti tenuto conto che le regole del mercato unico europeo, che riguarda anche i capitali, sono quelle del liberismo. Si pensi alle priorità strategiche fondamentali dell’UE, quali il Green Deal europeo, la trasformazione digitale e il miglioramento della sicurezza, l’innovazione tecnologica, settori  essenziali per promuovere e la competitività globale dell’ Europa. Un ruolo anche svolto  dai  fondi comuni (in gran parte controllati dalle stesse banche)  che potrebbero considerare nella loro  strategia allocativa una maggiore preferenza per gli investimenti europei

Mentre  la consulenza indipendente è quella più incline a operare  senza particolari condizionamenti anche,  potremmo dire,  riguardanti la sostenibilità sociale, e quindi tenendo conto solo all’interesse della propria  clientela  e  delle migliori opportunità del mercato, le banche sono spesso accusate di conflitti di interesse perché consiglierebbero   al cliente i prodotti che  sono più remunerativi per loro stesse. Quindi,  non si può  non vedere come l’Unione del Risparmio e degli Investimenti richieda  indubbiamente  una fattiva  collaborazione da parte delle banche e degli altri intermediari in particolare per la diffusione dei SIA tra la propria clientela.

A questo riguardo,  va però considerato   l’effettivo interesse che  le   banche possono avere   in  questa “strategia europea” tenuto conto dell’impatto  sui propri modelli di business, I SIA determinano  una maggiore mobilitazione del risparmio privato, in particolare del retail, verso il mercato dei capitali per il finanziamento delle imprese europee. Infatti, un aspetto  di cui non si parla è la disintermediazione che le banche possono subire con la  riduzione dei fondi  sui depositi della clientela che decide investire in azioni; le banche si troverebbero con un calo della  raccolta  che imporrebbe una conseguente riduzione dei prestiti alle famiglie e alle imprese. La minore intermediazione creditizia sarebbe però compensata da una maggiore (inter)mediazione mobiliare visto  che le banche aumenterebbero la loro attività di collegamento tra risparmio e mercato dei capitali traducendosi in un aumento di un business, quello del risparmio gestito,  che  già sta crescendo,  contribuendo con i ricavi da commessioni ad incrementarne i profitti. I SIA però sono conti che investono in titoli una parte della lori liquidità senza comportare le commissioni che essere percepiscono nel risparmio gestito. su questi      

Se le banche non è detto che possano ottenere dei benefici dalla gestione dei SIA, non diversi sono gli effetti indiretti, almeno transitori, sulle imprese richiedenti credito. La riallocazione del risparmio dalle banche ai mercati, riducendo i fondi prestabili dalle banche alle imprese, si traduce in sostanza in un razionamento creditizio soprattutto delle PMI. Queste si vedono  costrette a rivolgersi ad altri intermediari o ad aumentare la propria capitalizzazione ricorrendo ai mercati. In questo caso, si avrebbe l’ effetto voluto  di irrobustimento finanziario per la crescita e l’innovazione delle stesse imprese. Ma occorre che i mercati siano effettivamente accessibili alle PMI. Qui si evidenziano di nuovo le importanti relazioni tra l’Unione del Mercato dei Capitali e l’Unione del Risparmio e degli Investimenti.

La  questione è certamente più complessa di quanto possa sembrare rispetto la sola istituzione di nuovi prodotti finanziari  europei la cui composizione, un aspetto di grande rilevanza, è lasciata alla condotta delle banche ma seguendo i criteri fissati dalla Ue.

Qui si apre una necessaria discussione: se questa Unione del Risparmio e degli Investimenti è stata pensata  in linea con i principi liberali e di mercato della Ue o se invece richiede per funzionare una serie di  vincoli di tipo dirigistico nella composizione dei suddetti prodotti. Qui non saremmo più in un’economia europea liberale ma andremmo verso logiche dirigiste. Indubbiamente, non va escluso che, al di là degli incentivi fiscali  a favore dei risparmiatori, qualche vincolo da rispettare da parte delle banche  sia necessario. Ma si può andare oltre, considerando anche le misure che possono prendere  le Autorità di vigilanza sul sistema bancario e finanziario al fine di incentivarlo e indurlo alle nuove condotte.

[1] M. Draghi, The Future of European Competitiveness. Report to the European Commission, Commissione Europea, Bruxelles, 2024.

[2] Vedi S. CaselliIl futuro non attende. Perché l’Europa deve agire subito. Milano, Egea, 2024.

[3] Vedi  per esempio S. Caselli,  op. cit.

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L'autore

Maurizio Baravelli, Sapienza Università di Roma e Luciano Pilotti, Università di Milano

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