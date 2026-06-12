L’Unione Europea del Risparmio e degli Investimenti punta a mobilitare il risparmio privato verso investimenti produttivi, innovazione e competitività. Ma nuovi strumenti finanziari e incentivi fiscali non bastano se non cambia il rapporto tra famiglie, imprese, banche e mercati dei capitali.

1 – Risparmio degli europei e sviluppo economico

L’Unione Europea è stata costruita sulla base dei principi dell’economia liberale. Al è stato messo il mercato – il mercato unico europeo – come strumento di allocazione efficiente delle risorse. Un corretto confronto competitivo in tale mercato sarebbe derivato dalla convergenza delle normative nazionali verso una normativa comunitaria unitaria. Questa avrebbe favorito la mobilità interna di beni, capitali e persone in modo da realizzare il miglior uso delle risorse e una maggiore crescita economica e sociale dell’intera Unione.

Per facilitarne gli scambi nel mercato unico occorreva una moneta unica – l’euro – e una sua banca centrale nonché una vigilanza unica – la Bce – per una politica monetaria e una supervisione bancaria unitaria. Ciò avrebbe favorito l’integrazione finanziaria, la tutela della stabilità monetaria lasciando al mercato di funzionare secondo principi liberali.

Ma, come abbiamo tutti constatato, le cose non sono andate come previste. L’Unione economica e monetaria europea ha mostrato di essere fragile di fronte agli shock esterni, e l’euro ha vissuto periodi piuttosto travagliati. Gli squilibri interni sono rimasti per le mancate convergenze fiscali e finanziarie tra gli Stati membri comprese quelle strutturali e istituzionali. Pertanto, il mercato unico è ancora lungi dall’essere “unico” e soprattutto efficiente. L’Unione bancaria europea è ancora incompleta, priva di un sistema di tutela comune dei depositi bancari, mentre resta da realizzare la c.d. Unione dei mercati dei capitali, volta a superare la frammentazione normativa e operativa delle borse valori europee.

La questione non è solo di efficienza funzionale ma anche strutturale. In Europa, la storica debolezza del mercato dei capitali è un fattore di debolezza nello sviluppo di un avanzato e robusto sistema industriale europeo. Esso si basa tuttora su costellazioni di PMI, figlie di un capitalismo familiare poco aperto ai finanziatori esterni e dipendente dalle banche per non cedere controllo e di fatto bloccando la crescita dimensionale e il salto generazionale.

La Commissione europea, prendendo atto di questa situazione – vedi i Rapporti Letta e Draghi – ha presentato 8 marzo 2025) una proposta per realizzare “Unione del Risparmio e degli Investimenti” con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il risparmio e gli investimenti europei. Si tratta di offrire nuove opportunità di investimento ai risparmiatori e di aumentare al tempo stesso le possibilità di finanziamento per le imprese e rafforzando la competitività dell’UE.

Nel presente articolo commentiamo questo nuovo importante programma europeo. Senza la mobilitazione del risparmio privato interno, la UE non può finanziare le proprie priorità strategiche: la transizione verde, la difesa, l’innovazione e la competitività industriale.

Secondo la relazione Draghi [1] e la Commissione, l’UE ha bisogno di 750–800 miliardi di investimenti aggiuntivi all’anno fino al 2030. La UE ha un enorme potenziale di crescita ma deve superare ostacoli non solo finanziari ma anche socio-culturali. La nostra tesi è che l’Europa non può pensare di mobilitare il proprio risparmio semplicemente creando nuovi strumenti finanziari e incentivi fiscali. I SIA possono essere strumenti utili, come le connesse agevolazioni, ma non modificano il funzionamento profondo del sistema. A differenza di altri autori[2], che sottolineano i cambiamenti tecnici, secondo una visione finanziaria ingegneristica, in questo contributo sosteniamo che, alla base, occorre una trasformazione profonda di come deve essere concepito il ruolo sociale del risparmio, l’accettazione del rischio, il finanziamento del capitale delle imprese e soprattutto il ruolo del sistema finanziario nel collegare il risparmio agli investimenti che sostengono lo sviluppo bilanciando fattori esogeni ed endogeni.

2 – Un’altra Unione: quella del risparmio e degli investimenti

Senza voler qui ripetere critiche sul proliferare di “unioni europee” di vario genere che si sono poi dimostrate alla prova dei fatti pratica inconsistenti, va riconosciuto che lo sviluppo di un robusto ed efficiente circuito europeo tra risparmio privato e investimenti produttivi è assolutamente indispensabile.

L’Europa si trova ad affrontare importanti sfide che richiedono il contributo di fondi privati, perché quelli pubblici non bastano: si pensi agli investimenti necessari per ridurre l’ attuale dipendenza energetica, per realizzare la transizione verde, la difesa militare, uno sviluppo tecnologico che è in forte ritardo (vedi i noti Rapporti Letta e Draghi). Ciò premesso, si deve prendere atto che gli europei, pur essendo grandi risparmiatori, gli italiani in testa, sono tradizionalmente avversi al rischio e preferiscono mantenere in forma liquida la maggior parte delle proprie disponibilità finanziarie. Infatti, le famiglie europee detengono attualmente oltre 10.000 miliardi in conti correnti e depositi bancari che – si ritiene – potrebbero essere indirizzati nel mercato dei capitali.

Si tratta di “serbatoio inutilizzato” dell’economia europea di cui la Commissione vorrebbe mobilizzarne una parte significativa per finanziare crescita, innovazione e competitività.

Si vorrebbe, in sostanza, un risparmiatore europeo simile a quello americano. Negli Stati Uniti il 70% del finanziamento delle imprese arriva dai mercati dei capitali e solo il 30% dal sistema bancario. I cittadini americani investono massicciamente in azioni, fondi, ETF, pensioni private, nella finanza per l’innovazione (venture capital, private equity). La UE vorrebbe un risparmiatore più orientato ai mercati, ma il contesto socio-economico e culturale europeo è molto diverso essendo dominato dalle banche mentre il mercato dei capitali è poco sviluppato, storicamente marginale nel finanziamento delle imprese e poco frequentato dai risparmiatori; le famiglie europee hanno una cultura del risparmio orientata alla sicurezza, legata alla liquiditàe diffidente verso la volatilità degli investimenti.

Quanto alle imprese europee, come ricordato, sono in gran parte espressione di un capitalismo di tipo familiare, fortemente attente a mantenere il controllo societario e quindi poco orientate ad aprirsi ai finanziatori esterni. Questi fattori culturali, nel dibattito sull’ “Unione del risparmio e degli investimenti” non sono esplicitamente contemplati come problemi e ostacoli da superare dimenticando che economia e finanza sono componenti inscindibili dalla società.

Per tali motivi, la Commissione europea ha scelto un approccio “politico‑pedagogico” più che realmente trasformativo, proponendo l’introduzione de c.d. “conti di risparmio e investimento europei” (european savings and investment account- SIA. Questi però sono una soluzione parziale, pensata più per educare e orientare i risparmiatori che per mobilitare davvero i grandi flussi di capitale. Una soluzione t semplificato che, comunque, mostra che la UE “fa qualcosa” per mobilitare il risparmio r rafforzare i mercati dei capitali.

Infatti, i conti di risparmio si rivolgono ai piccoli risparmiatori, del segmento retail, che rappresentano una quota minoritaria del risparmio finanziario privato europeo. Una strategia utile ma insufficiente perché il grosso del risparmio europeo è detenuto dai grandi risparmiatori oltre che dagli investitori istituzionali: fondi pensione, assicurazioni, fondi comuni, imprese. La maggior parte del risparmio privato europeo è nelle mani dei grandi risparmiatori dei segmenti affluent e private su cui l’Unione del Risparmio e degli Investimenti dovrebbe contare orientandolo versi gli investimenti europei ed evitando che prenda la strada in buona parte dei mercati esteri. Ogni anno circa 300 miliardi di euro di risparmio privato europeo escono dall’Europa per la maggiore attrattività dei mercati extra‑UE. In questo quadro, diventa centrale anche il ruolo consulenti finanziari, che rappresentano gli intermediari in grado di indirizzare i patrimoni più consistenti verso strumenti capaci di sostenere la crescita dell’economia europea

3 – La montagna ha partorito un topolino?

I SIA sono prodotti finanziari ibridi che prevedono una componente di risparmio sicura (simile a un conto di risparmio o deposito e una componente di investimento (azioni, obbligazioni, fondi, ecc.). A differenza dei conti bancari tradizionali, essi permettono di generare rendimenti sia da interessi sia da performance dei mercati. In altri termini, il risparmiatore conserva sul conto le proprie disponibilità non solo in forma liquida perché una parte viene automaticamente investita in strumenti finanziari di capitale.

Analoghi prodotti sono già diffusi in Europa. Si tratta di piani di risparmio e di investimento che prevedono strutture simili: il 50-80% viene investito in depositi e strumenti risparmio a basso rischio (che producono interessi), mentre il restante 50-20% in asset di investimento (che hanno rendimenti di mercato).

Al riguardo va precisato che l’obiettivo principale della raccomandazione della Commissione è quello di aumentare soprattutto gli investimenti azionari. Infatti, tali conti sono concepiti come contenitori di investimento semplici, digitali, a basso costo, senza soglie minime, accessibili anche con piccoli importi ( 10 euro). Vi sarebbe pertanto anche l’obiettivo politico di aumentare i rendimenti dei risparmi dei cittadini, convogliare capitale verso le imprese europee, promuovendo l’ innovazione e la crescita

Questi conti europei saranno messi a disposizione da fornitori autorizzati di servizi finanziari, banche e altri intermediari, che consentirebbero agli investitori non professionali (risparmiatori privati) di investire nei mercati dei capitali. Essi potranno beneficiare di agevolazioni fiscali. Poiché si tratta di una misura sprovvista di efficacia giuridica vincolante, gli Stati membri la potranno adottare tenuto conto delle specificità proprie nazionali, come gli orientamenti di politica economica, le caratteristiche dei mercati del risparmio, le peculiarità dei sistemi fiscali, i margini di manovra della finanza pubblica e, soprattutto, l’esistenza o meno di strumenti già presenti e potenzialmente assimilabili.

I SIA sono pensati come prodotti semplici, standardizzati e destinati soprattutto al c.d. mass market, cioè ai piccoli risparmiatori, che in genere mantengono le proprie disponibilità i sui conti correnti bancari; non investono e non ha accesso alla consulenza evoluta. La strategia europea sui conti di risparmio e investimento nasce quindi con l’obiettivo politico di mobilitare il risparmio delle famiglie verso il mercato dei capitali, aumentando la loro fiducia e partecipazione.

L’Italia non ha ancora introdotto formalmente i nuovi conti di risparmio europei, ma la stessa Commissione (Raccomandazione UE 2025/2029) ha chiesto agli Stati membri di sviluppare un modello nazionale ispirato ai conti scandinavi (Investment Savings Account). Nel contesto italiano già esistono i PIR (piani di risparmio individuali) che dovranno essere soggetti ad una verifica sulla loro compatibilità, considerato l’ impatto sul sistema fiscale, i margini di finanza pubblica e le caratteristiche del mercato del risparmio italiano.

Si sostiene che i risparmiatori europei dovrebbero essere interessati a questi nuovi conti europei. Tuttavia, se si guarda ai PIR italiani questi non hanno avuto un particolare successo, nonostante i maggiori potenziali rendimenti rispetto ai tassi percepiti sui depositi bancari (i c/c non sono remunerati).

Nell’osservare, da parte di diversi autori, che il risparmiatore europeo gestisce i propri fondi in modo poco proficuo non solo per l’economia [3] ma che per se stesso, non si tiene cinto che nei depositi e nei conti correnti bancari sono mantenute disponibilità monetarie in buona parte per motivi transazionali ma anche peculativi (vedi aspettative inflazionistiche) per cui solo una parte è vero e proprio risparmio, ciò fondi derivanti da redditi sottratti durevolmente al consumo e che potrebbero essere investiti nel mercato dei capitali.

Tuttavia, va considerato che la crisi e la limitata crescita economica europea non incentivano il risparmiatore a investire nel capitale delle imprese europee: la quota di ricchezza finanziaria delle famiglie europee investita in azioni si è, comunque, sempre dimostrata storicamente bassa, stimata intorno al 15%-20% e una buona parte prende la strada degli investimenti azionari fuori dall’Europa, in particolare negli Usa dove l’economia è più dinamica, cresce maggiormente effetto dell’innovazione.

4 – Il ruolo della consulenza finanziaria

Se il problema è quello di aumentare i flussi di risparmio verso il mercato dei capitali, non si può ragionare solo in chiave politica. Che la Commissione si proponga di aumentare la partecipazione dei cittadini ai mercati e ridurre la financial exclusion è un obiettivo socialmente sostenibile soprattutto a favore dei clienti con bassa alfabetizzazione finanziaria e che non hanno accesso a una consulenza personalizzata evoluta; tuttavia, risparmio retail è solo parte limitata del risparmio privato europeo. Il risparmio retail è una parte limitata del risparmio privato europeo; il grosso è quello che riguarda il private banking e il wealth management, cioè la clientela affluent o HNWI, la quale è una maggiore capacità finanziaria e utilizza la consulenza finanziaria.

Quindi, l’attenzione dovrebbe essere posta soprattutto sul risparmio europeo di “alta di gamma”, perché è proprio questo risparmio che prende la strada negli Stati Uniti invece di finanziare le imprese europee. Oggi meno del 15% di questi flussi sono indirizzati all’equity delle imprese europee.

Queste considerazioni richiamano l’attenzione sul ruolo delle banche e della consulenza finanziaria (compresa quella indipendente) nel business del private banking e del risparmio gestito. Vi è da chiedersi, quindi, quanto le banche e gli altri intermediari siano effettivamente disponibili a sostenere la strategia europea dell’Unione del Risparmio e degli Investimenti tenuto conto che le regole del mercato unico europeo, che riguarda anche i capitali, sono quelle del liberismo. Si pensi alle priorità strategiche fondamentali dell’UE, quali il Green Deal europeo, la trasformazione digitale e il miglioramento della sicurezza, l’innovazione tecnologica, settori essenziali per promuovere e la competitività globale dell’ Europa. Un ruolo anche svolto dai fondi comuni (in gran parte controllati dalle stesse banche) che potrebbero considerare nella loro strategia allocativa una maggiore preferenza per gli investimenti europei

Mentre la consulenza indipendente è quella più incline a operare senza particolari condizionamenti anche, potremmo dire, riguardanti la sostenibilità sociale, e quindi tenendo conto solo all’interesse della propria clientela e delle migliori opportunità del mercato, le banche sono spesso accusate di conflitti di interesse perché consiglierebbero al cliente i prodotti che sono più remunerativi per loro stesse. Quindi, non si può non vedere come l’Unione del Risparmio e degli Investimenti richieda indubbiamente una fattiva collaborazione da parte delle banche e degli altri intermediari in particolare per la diffusione dei SIA tra la propria clientela.

A questo riguardo, va però considerato l’effettivo interesse che le banche possono avere in questa “strategia europea” tenuto conto dell’impatto sui propri modelli di business, I SIA determinano una maggiore mobilitazione del risparmio privato, in particolare del retail, verso il mercato dei capitali per il finanziamento delle imprese europee. Infatti, un aspetto di cui non si parla è la disintermediazione che le banche possono subire con la riduzione dei fondi sui depositi della clientela che decide investire in azioni; le banche si troverebbero con un calo della raccolta che imporrebbe una conseguente riduzione dei prestiti alle famiglie e alle imprese. La minore intermediazione creditizia sarebbe però compensata da una maggiore (inter)mediazione mobiliare visto che le banche aumenterebbero la loro attività di collegamento tra risparmio e mercato dei capitali traducendosi in un aumento di un business, quello del risparmio gestito, che già sta crescendo, contribuendo con i ricavi da commessioni ad incrementarne i profitti. I SIA però sono conti che investono in titoli una parte della lori liquidità senza comportare le commissioni che essere percepiscono nel risparmio gestito. su questi

Se le banche non è detto che possano ottenere dei benefici dalla gestione dei SIA, non diversi sono gli effetti indiretti, almeno transitori, sulle imprese richiedenti credito. La riallocazione del risparmio dalle banche ai mercati, riducendo i fondi prestabili dalle banche alle imprese, si traduce in sostanza in un razionamento creditizio soprattutto delle PMI. Queste si vedono costrette a rivolgersi ad altri intermediari o ad aumentare la propria capitalizzazione ricorrendo ai mercati. In questo caso, si avrebbe l’ effetto voluto di irrobustimento finanziario per la crescita e l’innovazione delle stesse imprese. Ma occorre che i mercati siano effettivamente accessibili alle PMI. Qui si evidenziano di nuovo le importanti relazioni tra l’Unione del Mercato dei Capitali e l’Unione del Risparmio e degli Investimenti.

La questione è certamente più complessa di quanto possa sembrare rispetto la sola istituzione di nuovi prodotti finanziari europei la cui composizione, un aspetto di grande rilevanza, è lasciata alla condotta delle banche ma seguendo i criteri fissati dalla Ue.

Qui si apre una necessaria discussione: se questa Unione del Risparmio e degli Investimenti è stata pensata in linea con i principi liberali e di mercato della Ue o se invece richiede per funzionare una serie di vincoli di tipo dirigistico nella composizione dei suddetti prodotti. Qui non saremmo più in un’economia europea liberale ma andremmo verso logiche dirigiste. Indubbiamente, non va escluso che, al di là degli incentivi fiscali a favore dei risparmiatori, qualche vincolo da rispettare da parte delle banche sia necessario. Ma si può andare oltre, considerando anche le misure che possono prendere le Autorità di vigilanza sul sistema bancario e finanziario al fine di incentivarlo e indurlo alle nuove condotte.

[1] M. Draghi, The Future of European Competitiveness. Report to the European Commission, Commissione Europea, Bruxelles, 2024.

[2] Vedi S. Caselli, Il futuro non attende. Perché l’Europa deve agire subito. Milano, Egea, 2024.

[3] Vedi per esempio S. Caselli, op. cit.

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