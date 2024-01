Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

La tutela di un diritto fondamentale tra sfide passate e scommesse per il futuro

Di Ginevra Cerrina Feroni

Pagine: 296, Brossura

ISBN: 978-88-15-38740-0

anno di pubblicazione: 2023

Difficile immaginare un diritto più sfaccettato della privacy: dinamico nel suo tentativo di governare il presente e il futuro, duttile per capacità di trasformazione e adattamento a declinazioni diverse e sempre nuove.

Oggi lo sviluppo delle tecnologie ha arricchito la nozione di privacy: non più soltanto spazio protetto dalle intrusioni dei privati e dell’autorità, ma controllo del proprio patrimonio informativo in una società dove la persona è costantemente esposta e deve, pertanto, disporre di mezzi di tutela per verificare le informazioni che la riguardano e che costituiscono la sua identità personale. Senza la precondizione della protezione di tale identità «datificata», nessun’altra libertà è autenticamente concepibile.

La protezione dei dati personali è diventata, dunque, la protezione della persona stessa, quasi il postulato di ogni altro diritto di cittadinanza. In questo volume, pensato in occasione del venticinquesimo anniversario del Garante per la protezione dei dati personali, studiosi ed esperti espongono le loro riflessioni sull’evoluzione tecnologica e sulla concomitante evoluzione del concetto di privacy.

Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali, è professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università di Firenze.