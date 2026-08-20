Il ruolo crescente dei satelliti nella lotta agli incendi nella Ue

Con il ritorno massiccio degli incendi estivi in ​​tutta Europa, i satelliti possono ora raccogliere immagini e dati per mappare i danni e individuare gli incendi anche in fase iniziale. Lo scrive il sito specializzato Politico.eu, secondo cui il ruolo dei satelliti per la prevenzione degli incendi è in crescita.

Non soltanto incendi

l’Europa sta puntando sempre di più sui satelliti per individuare e gestire in anticipo incendi e altre emergenze climatiche, con l’obiettivo di rendere la risposta alle catastrofi più rapida ed efficace.

Le immagini e i dati satellitari raccolti nello spazio sono considerati sempre più strumenti preziosi a livello governativo e operativo per combattere e prevenire nuovi focolai in fasi precoci.

Tanto più che l’emergenza incendi in Europa è pesante: sono 600mila gli ettari di natura bruciati dall’inizio dell’anno nel Vecchio Continente a partire da Francia, Regno Unito, Spagna e da ultimo anche dal Belgio.

La lezione di Starlink

E il ruolo dei satelliti è potenzialmente fondamentale, anche se l’Europa è ancora indietro. Ma le cose cambieranno presto, dopo che Starlink ha dimostrato come i satelliti possono di fatto cambiare radicalmente diversi settori: dal mobile, alla guerra, passando per la tecnologia spaziale per la gestione di disastri naturali: quest’ultimo un ambito nel quale l’Europa potrebbe cercare acora di dire la sua.

Grecia prima a muoversi

Il primo paese europeo ad agire è stato la Grecia, che ogni estate è bersagliato dalle fiamme estive.

A maggio, SpaceX ha lanciato quattro piccoli satelliti per aiutare la Grecia a individuare e monitorare gli incendi boschivi quasi in tempo reale. Il progetto, chiamato “Hellenic Fire System”, è stato realizzato con la collaborazione di ESA, Grecia, OroraTech e ICEYE.

Come funzionano i satelliti

I satelliti sono dotati di due sensori a infrarossi che rilevano il calore prodotto dagli incendi. In questo modo possono:

individuare rapidamente nuovi focolai;

misurarne l’intensità;

seguire continuamente l’evoluzione degli incendi.

Non soltanto incendi

Le tecnologie satellitari possono essere utilizzate anche per monitorare alluvioni, danni causati da uragani e deforestazione illegale. ICEYE, azienda finlandese specializzata in questo settore. sta cercando di passare dal semplice monitoraggio alla previsione o individuazione ancora più precoce delle catastrofi. L’azienda si è da poco aggiudicata il primo investimento dal fondo Scaleup Europe della Commissione europea, che insieme ad altri investitori (tra cui il fondo EQT) ha raggiunto un totale complessivo di 1 miliardo di euro.

Un possibile sistema europeo

Secondo il Ceo di ICEYE, sarebbe più efficace coordinare questi servizi a livello dell’Unione Europea, invece di avere 27 sistemi nazionali separati. La Commissione europea già utilizza dati satellitari attraverso l’European Forest Fire Information System, che permette di mappare incendi attivi e aree bruciate.

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