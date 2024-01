I commessi e chi lavora nelle aziende di abbigliamento possono tirare un sospiro di sollievo. Per il momento. Il robot umanoide di Tesla mostrato nel video postato su X da Elon Musk non riesce in modo autonomo a piegare quella maglietta di colore nero.

Musk aveva, inizialmente, tratto in inganno milioni di utenti, postando il video con la frase “Optimus piega una maglietta”.

La Rete l’ha smascherato!

Guardando con attenzione il video, si nota in basso a destra una mano con un guanto munito di sensori, probabilmente di un ingegnere, che si muove indicando al robot il movimento da fare.

In sostanza, il robot umanoide di Tesla imita il movimento di un umano.

Così anche Musk è stato costretto a dire la verità: “Optimus non può ancora farlo in modo autonomo, ma certamente sarà in grado di farlo in modo completamente autonomo e in un ambiente arbitrario (non richiederà un tavolo con una scatola con una sola maglietta).

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Optimus è stato creato nel 2021 con gli stessi sistemi di intelligenza artificiale che aiutano ad alimentare il sistema di guida completamente autonoma dei veicoli Tesla.