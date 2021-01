Il robot da combattimento che balla come in Dirty Dancing (video)

Ha le stesse movenze sinuose di Patrick Swayze, il protagonista del film di culto Dirty Dancing. Ma in realtà è un robot della Boston Dynamics, che sembra un Terminator da combattimento, disegnato in primo luogo come macchina da guerra o al limite da pronto intervento in situazioni di rischio e pericolo.

Our whole crew got together to celebrate the start of what we hope will be a happier year. Happy New Year from all of us at Boston Dynamics. https://t.co/Uys5RMfBqO pic.twitter.com/rY7Xk1BRZN