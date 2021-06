Il ritorno del Mobile World Congress di Barcellona

La giornata in pillole. Al via oggi il Mobile World Congress di Barcellona, la kermesse globale delle Tlc che per la prima volta riparte in forma ibrida dopo la pandemia. 5G, Cloud, 6G e il ruolo post Covid delle telco fra i temi dominanti dell’evento.

5G, presentato sempre al MWC21 il report annuale della GSMA, che evidenzia un bilancio contrastante sul nuovo standard dopo tre anni dal suo lancio nel 2018: un terzo degli utenti si attendeva di più dalla tecnologia mentre un altro terzo attende ancora sviluppi e nuovi servizi prima di migrare dal 4G.

Infine, ZTE Italia ha scelto il palcoscenico del MWC21 di Barcellona per presentare con i suoi partner la nuova T-Shirt 5G: un mix tecnologico fra Italia e Cina all’insegna della salute e dell’eHealth, che promette di migliorare in modo sostanziale la gestione e la trasmissione a distanza dei parametri vitali dei pazienti a domicilio.

Industry Tlc, i 6 temi predominanti al Mobile World Congress di Barcellona

di Paolo Anastasio

Cloud, vero 5G e 6G fra i temi caldi del Mobile World Congress di Barcellona, la kermesse globale delle Tlc che si apre oggi

5G, il nuovo standard al 20% delle connessioni nel 2025. Report GSMA

di Paolo Anastasio

Pubblicato oggi in occasione dell'apertura del Mobile World Congress di Barcellona il report annuale della GSMA sul 5G

ZTE Italia presenta la t-shirt 5G per monitorare la nostra salute

di Flavio Fabbri

ZTE Italia e AccYouRate presentano a Barcellona la t-shirt a connettività 5G per il rilevamento in tempo reale dei parametri bio-vitali

Franceschini rispolvera il ‘2×1000’ Irpef per le associazioni culturali

di Angelo Zaccone Teodosi

Un'apprezzabile iniziativa, già testata nel 2016 e poi purtroppo abbandonata, è stata rintrodotta, a favore di 3.057 associazioni culturali

UE: 19 miliardi di euro per mitigare i costi della transizione ecologica

di Flavio Fabbri

Nuovo Fondo per una transizione giusta, per sostenere l'inevitabile peso del cambiamento green a livello sociale ed economico

Supercomputer: meglio che l’Ue li produca o li acquisti?

di Fabio Fabbri

I supercomputer sono i "mattoni digitali" con cui stiamo prepariamo il futuro: meglio costruirli o comprarli? Dissidio tra Francia e Spagna

IoT, dispositivi di tracciamento a quota 68 milioni di unità nel 2026

di Paolo Anastasio

In aumento il mercato dei device di tracking trainato dalla domanda di controllo a distanza di anziani, bambini e animali domestici

I tanti nuovi modelli dell’eCommerce. I nuovi case study

di Andrea Boscaro – The Vortex

Il live shopping ad esempio è solo una delle tante nuove frontiere che sta vedendo l'eCommerce evolvere in nuove forme

Giornata in ricordo di Enrico Manca, executive webinar il 5 luglio ore 15

di Redazione Key4biz

L'appuntamento per ricordare la storia politica, professionale e umana di Enrico Manca a dieci anni dalla scomparsa

Pubblicità online, perché un modo senza Cookie di terze parti è possibile

di Neosperience team

Google rimanda la fine dei cookie di terze parti dal 2022 al 2023. Il motivo? Mancanza di tempo per testare efficacemente le nuove tecnologie

”La PA che vorrei”, intervista a Pierluigi Carugno (DG Comune di Pescara)

di Redazione Key4biz

Il 30 giugno alle 15:30 nuova puntata del talk "La PA che vorrei". Ospite della puntata: ing. Pierluigi Carugno, DG del Comune di Pescara

Democrazia Futura. Enrique Bustamante (1949-2021), memorie nostre

di Giuseppe Richeri, Giacomo Mazzone, Bruno Somalvico

Democrazia Futura e il ricordo di Enrique Bustamante (1949-2021) nelle memorie di Giuseppe Richeri e di Giacomo Mazzone e Bruno Somalvico

"La PA che vorrei", intervista a Marco Giorgi (DG Comune di Parma)