Autore : Salvatore Zipparri

Titolo : Il riso e il sacro. Psicoanalisi del senso profondo dello scherzo.

Città e anno di pubblicazione : Milano, 2021

Editore : Franco Angeli

Collana : Le vie della psicoanalisi / Saggi

Genere : saggistica

Prefazione: Maurizio Balsamo

Anche se, a prima vista, riso e sacro sembrano concetti antitetici, dato che il sacro, come la tragedia, affonda le sue radici in ciò che la natura umana è incapace di padroneggiare, non è forse vero che non c’è funerale dove ad un certo punto non si rida? Attraverso una lettura della comicità effettuata con i costrutti della teoria psicoanalitica, oltre che con incursioni nella letteratura, nell’antropologia e nella cultura, questo breve saggio rappresenta un tentativo di coniugare in modo felice profondità e leggerezza.

E, senza rinunciare a vedere nel riso anche un’espressione di cattiveria e malignità (sia pure sublimata ed edulcorata), intende mostrare come lo scherzo possa indicare, alla stregua di una rivelazione, una via di accesso privilegiata a verità prima d’allora piuttosto irraggiungibili.

A tal fine, più che sul comico a livello estetico, sarà necessario concentrarsi sulla comicità quotidiana che rivela in maniera più immediata la natura primordiale e arcaica del bisogno di ridere: un bisogno di cui l’umanità non ha mai potuto fare a meno e che perciò, con valide ragioni, si considera universale. Se, come ha sostenuto René Girard, il sacro affonda le sue radici nella violenza, nella misura in cui anche lo scherzo è un atto aggressivo, la sua relazione con il sacro non può che essere quanto mai stretta e significativa.

Salvatore Zipparri è Psicologo Clinico e Psicoterapeuta ad orientamento Psicoanalitico. Presidente dell’AIEMPR (Association Internationale d’Etudes Médico-Psychologiques et Religieuses), ha pubblicato numerosi articoli scientifici e divulgativi su riviste specializzate e sul web. E’ autore dei libri “Nel nome del Padre e di Edipo, dedicato ai rapporti tra la psicoanalisi e la religiosità, e “Psicoanalisi e Cultura”.