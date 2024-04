In che modo la chirurgia estetica può influire sul riconoscimento facciale? Il tema di grande attualità è trattato in una analisi molto completa e interessante in un articolo del sito Biometricupdate.com.

Nel ricco quartiere di Gangnam a Seoul, immortalato nella virale hit pop “Gangnam Style”, ci sono attualmente 447 cliniche di chirurgia estetica raggruppate in un’area di circa 40 chilometri quadrati (5 miglia quadrate). Questo quartiere della “cintura della bellezza” è il cuore di quella che viene spesso chiamata la capitale mondiale della chirurgia estetica. Un sondaggio Statista del 2020, citato dal Telegraph, ha rilevato che il 25% delle donne tra i 19 e i 29 anni e il 31% delle donne tra i 30 e i 39 anni in Corea del Sud avevano subito una qualche forma di chirurgia plastica, il che significa che un quarto a un terzo delle donne adulte in un paese di 51 milioni di abitanti è stata modificata chirurgicamente la firma biometrica del proprio volto, alcune più di una volta.

Turismo estetico in Corea del Sud

Man mano che il riconoscimento facciale diventa sempre più diffuso in diversi casi d’uso, inizierà inevitabilmente a scontrarsi con altre tendenze sociali e tecnologiche. La modificazione delle caratteristiche fisiche per ottenere determinati effetti estetici è uno di questi. Né la questione è isolata in una sola parte del mondo; i social media, la cultura degli influencer, i video di TikTok e altri fattori trainanti dello zeitgeist visivo implicano una maggiore pressione sulle persone di tutto il mondo affinché guardino in un certo modo. Il Telegraph riferisce che l’anno scorso la Corea del Sud ha allentato le sue regole sull’immigrazione per accogliere i turisti chirurgici; il ministero della salute e del welfare si è posto l’obiettivo di attirarne 110.000 o più entro il 2027. Incantati dalle bambole dalla pelle di porcellana del K-pop, questo sottogruppo di turisti medici viene da tutto il mondo alla ricerca di volti nuovi.

Secondo un documento del seminario CVPR2020 intitolato “Chirurgia plastica: un ostacolo al riconoscimento profondo del volto?”, negli ultimi cinque anni, degli oltre dieci milioni di interventi di chirurgia plastica segnalati ogni anno, circa il 40% è stato eseguito sulla testa o sul viso. La rinoplastica, la blefaroplastica (chirurgia delle palpebre) e il rimodellamento della mascella modificano tutti le qualità geometriche della firma biometrica del viso. Secondo lo studio, “le correzioni delle palpebre e i lifting del viso coprono insieme due terzi di tutti gli interventi di chirurgia plastica eseguiti sui volti, seguiti dalle correzioni del naso che costituiscono quasi un quarto”. La riduzione dei costi rende le operazioni più convenienti e quindi diffuso – “costituendo quindi un problema significativo per i controlli di sicurezza”.

Cercare di ingannare un algoritmo di riconoscimento facciale con maschere in silicone realistiche è una cosa. Ma alterare in modo permanente la geometria facciale di una persona può porre ostacoli complicati alla corrispondenza per la verifica dell’identità e altri usi della biometria facciale.

Chirurgia sfida all’algoritmo

“Sia gli interventi correttivi che quelli cosmetici alterano in larga misura le informazioni facciali originali, ponendo così una grande sfida per gli algoritmi di riconoscimento facciale”, afferma un articolo del 2020 di Bouguila e Khochtali, pubblicato sul Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.

La chirurgia plastica, affermano gli autori, può essere “utilizzata in modo improprio da individui che cercano di nascondere la propria identità con l’intento di commettere frodi o eludere le forze dell’ordine”, e inoltre “può consentire a elementi antisociali di muoversi liberamente senza alcun timore di essere identificato da qualsiasi sistema di riconoscimento facciale.

“Come chirurghi plastici, abbiamo il potere di cambiare volti e di conseguenza identità”.

I ricercatori utilizzano le reti neurali per affrontare la FRT e la chirurgia plastica

Reti neurali per risolvere il problema

Un recente articolo intitolato Face Plastic Surgery Recognition Model Based on Neural Network and Meta-Learning Model, pubblicato sul Journal of Computer Science, propone l’utilizzo di reti neurali artificiali per risolvere il problema. Ricercatori provenienti da università degli Emirati Arabi Uniti, Giordania e Gaza affermano che il loro “quadro per il riconoscimento facciale prima e dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica basato su una rete neurale artificiale” è stato motivato dall’aumento della popolarità e della disponibilità della chirurgia estetica.

L’articolo afferma che negli esperimenti che utilizzano la rete neurale artificiale proposta con meta-apprendimento modello-agnostico (ANN-MAML), il modello di apprendimento ha raggiunto un’accuratezza del 90% nel riconoscimento facciale utilizzando immagini prima e dopo la rinoplastica, e del 91% sulla blefaroplastica. immagini di interventi chirurgici, 94% su immagini di lifting della fronte e 92% su immagini di lifting del viso.

Le iniezioni sono meno problematiche

Le iniezioni non sono un grosso problema per FRT, ma potrebbero comunque sollevare segnali di allarme.

Fortunatamente, le forme meno invasive di modificazione facciale potrebbero non porre gli stessi problemi delle trasformazioni chirurgiche. In un articolo sul National News con sede negli Emirati Arabi Uniti, il dottor Maurizio Viel, chirurgo plastico presso la Cornerstone Clinic di Dubai, afferma che gli iniettabili e i riempitivi come il Botox in genere non rimodellano i punti fissi sul viso che i sistemi FRT utilizzano per l’abbinamento. Ma queste procedure e i loro risultati possono ancora creare confusione, ad esempio, quando si abbinano le persone con le loro immagini sul passaporto.

Se ti fai la plastica devi rifare il passaporto

Patrick Bixby, professore presso l’Arizona State University e autore di License to Travel: A Cultural History of the Passport, afferma che mentre i passaporti moderni sono integrati con identificatori come impronte digitali, iride e dati biometrici del volto, “è importante ricordarlo sono i nostri corpi, il nostro aspetto fisico, che devono corrispondere al documento, e non il contrario”.

“In altre parole, la documentazione è il pezzo autorevole. La chirurgia estetica imporrà ai titolari del passaporto un onere da aggiornare”.

La bellezza filtra un problema, ma gli standard di bellezza sono uno più grande

La ricerca di soddisfare gli standard di bellezza modellati dalla pubblicità aerografata e da Hollywood ha anche presentato problemi per la biometria del viso che vanno oltre l’inclinazione chirurgica. Molti potrebbero essere stati introdotti ai filtri digitali per il viso attraverso app social come Snapchat o Zoom, ma il progresso esponenziale della tecnologia delle fotocamere degli smartphone e l’integrazione dell’intelligenza artificiale fanno sì che le opzioni digitali per l’abbellimento del viso siano ormai una questione standard.

Nel frattempo, il K-pop mantiene la sua presa sulle classifiche pop e sull’idea collettiva di come dovrebbe essere un volto. Un articolo su Forbes del 2023 osserva che, “più o meno allo stesso modo in cui guardare un dramma coreano può spingere gli spettatori a desiderare kimchi e soju, i primi piani di attori K-drama apparentemente impeccabili e idoli K-pop possono promuovere il desiderio di migliorare la qualità della pelle e persino riallineare alcune caratteristiche del viso”.

Un’altra gara, quindi, nel derby tecnologico del 21° secolo: algoritmi di riconoscimento facciale con apprendimento profondo contro modificazioni chirurgiche del viso economiche e minimamente invasive. Esistono sempre i dati biometrici dell’iride, la cui modifica con gli impianti è ampiamente riconosciuta come causa di danni significativi e potenziale perdita della vista.

D’altra parte, sembra che non ci sia nulla che non cambieremo per sembrare un po’ più perfetti.