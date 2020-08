Il rapporto europeo su 'Open access fiber' di ADLittle, una delle più importanti società di consulenza del settore, elogia Open Fiber, indicandola come modello virtuale per le telecomunicazioni europee.

È stato pubblicato il rapporto europeo sulla fibra da ADLittle una delle più importanti società di consulenza del settore, che elogia Open Fiber (OF), indicandola come modello virtuale per le telecomunicazioni europee.

Open Fiber sta realizzando la rete in fibra ottica Fiber To The Home (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) con il modello wholesale only, che garantisce l’accesso alla rete in forma neutrale e non discriminatoria a tutti gli operatori con evidenti benefici per il Paese e per i consumatori in termini di pluralità e ricchezza dei servizi disponibili.

Il report ADLittle indica che la fibra ad accesso aperto sta diventando in Europa sempre più attraente per le tradizionali entità non-telco come fondi infrastrutturali e società energetiche ma anche comuni.

Open Fiber è un operatore wholesale only: non si rivolge direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati.

La diffusione di tale modello sta portando gli incumbents a tentare di entrare in partnership con o di acquisire players che adottano tale modello, gli operatori cable ad effettuare upgrade delle proprie reti per evitare di rimanere schiacciati tra incumbents e sfidanti open access e gli operatori alternativi a cercare di espandersi rapidamente entrando in partnership con i players open access.

“È interessante notare che l’Italia”, si legge nel report, “che fino a poco tempo fa era uno dei mercati in ritardo per la diffusione della fibra, sta ora vedendo un interesse da svariati miliardi di dollari, non solo da Open Fiber ma anche da TIM. Questi accordi dovrebbero spingere l’Italia come uno dei principali mercati della fibra in Europa nei prossimi cinque anni”.

Secondo ADLittle, la fibra ad accesso aperto continuerà a guadagnare terreno e attrarrà nuovi investimenti in particolare in paesi dove la fibra non è diffusa. ADLittle, infine, si attende per il 2020 investimenti sufficienti per collegare altri 24 milioni di abitazioni con la fibra in tutta Europa.

Dunque, per ADLittle, una delle più importanti società di consulenza del settore, la fibra ad accesso libero, quindi offerta con il modello wholesale only, stimola nuovi investimenti utili a realizzare l’obiettivo di connettività che la Commissione Ue ha indicato per il 2025: una gigabit broadband in Europa con vantaggi a tutti i cittadini senza digital divide.

Per approfondire: