Il regista indiano Ram Gopal Varma abbandona i musicisti umani a favore della musica generata dall’AI

Il celebre regista indiano Ram Gopal Varma ha deciso di eliminare completamente i musicisti umani dalle sue produzioni cinematografiche, preferendo utilizzare esclusivamente musica generata da AI.

Varma, noto per film di successo come ‘Company’, ‘Rangeela’, ‘Sarkar’ e ‘Satya’, ha lanciato un’iniziativa chiamata RGV Den Music, che si avvarrà di applicazioni AI per creare le colonne sonore. Il regista sostiene che l’AI permette una produzione musicale più rapida e a costo zero, senza le complicazioni tipiche dei collaboratori umani, come ritardi e problemi di programmazione. Nel suo prossimo film ‘Saree’, la colonna sonora sarà completamente creata dall’AI.

Varma invita gli artisti a non opporsi all’uso dell’AI, poiché ritiene che il talento risieda nella capacità di indirizzare l’AI verso ciò che si desidera ottenere. Tuttavia, l’adozione crescente dell’AI nel settore creativo sta sollevando preoccupazioni per la perdita di posti di lavoro, con registi di alto profilo come Christopher Nolan che mettono in guardia contro la sostituzione dell’intuizione umana nella creazione artistica.

Varma prevede che i musicisti umani scompariranno gradualmente con l’avanzare delle tecnologie AI. Ha inoltre iniziato a collaborare con startup come Reclaim Protocol e Story Protocol per proteggere i diritti di proprietà intellettuale delle sue composizioni create dall’AI attraverso prove crittografiche.

Con l’AI, le celebrità decedute lavorano di nuovo—e guadagnano milioni

L’articolo esplora l’incredibile opportunità economica offerta dall’AI per le celebrità defunte, consentendo loro di continuare a “lavorare” post mortem e generare nuove fonti di reddito.

Aziende come ElevenLabs stanno utilizzando tecnologie avanzate di clonazione vocale e creazione di avatar digitali per far rivivere figure iconiche come James Dean, Judy Garland e persino Michael Jackson.

Queste tecnologie permettono di far narrare libri, film e persino eventi dal vivo a celebrità digitali, aumentando notevolmente le entrate per i loro patrimoni. I progetti alimentati dall’AI, come concerti virtuali e film, rappresentano una fonte crescente di guadagno per le tenute delle star, potenzialmente sostituendo le classiche entrate derivate da proprietà intellettuali.

Tuttavia, c’è un dibattito etico in corso sull’utilizzo dell’AI per “replicare” artisti, come dimostrano le controversie legate alla CGI in film recenti come Alien: Romulus. Alcuni manager, come Jeff Jampol, ritengono che l’uso dell’AI possa danneggiare la vera eredità di un artista. Al contrario, altri, come i creatori dello spettacolo ABBA Voyage, vedono un futuro brillante per questa nuova forma di intrattenimento virtuale.

Come l’intelligenza artificiale sta colpendo la forza lavoro creativa della Svizzera

In Svizzera, i lavoratori del settore creativo stanno subendo una significativa pressione a causa dell’introduzione dell’AI, con un impatto negativo su professioni come la scrittura, il design visivo e la programmazione.

La ricerca ha evidenziato che, solo otto mesi dopo il lancio di ChatGPT, circa il 20% dei posti di lavoro legati alla scrittura e alla codifica è scomparso, mentre quelli legati alla generazione di immagini hanno registrato un calo del 17%.

La situazione sta creando uno shock tecnologico, in particolare tra i freelance, che vedono le loro mansioni progressivamente sostituite da strumenti di AI. Molti lavoratori, come un’illustratrice che ha perso il suo lavoro, ritengono che l’AI abbia cambiato radicalmente il loro settore.

Nonostante ciò, alcune aziende negano di sostituire completamente il personale, limitandosi a utilizzare l’AI per aumentare l’efficienza. Mentre la Svizzera potrebbe trarre grandi benefici dall’integrazione dell’AI, con un aumento previsto del PIL fino all’11%, il destino della forza lavoro creativa rimane incerto. Molti sono costretti a riorientarsi verso settori meno soggetti all’automazione, a causa della crescente domanda di tecnologie generative e della diminuzione delle opportunità lavorative nel settore creativo.

