Il reddito di cittadinanza digitale

Pagine: 144

ISBN: 9788835175612

Pubblicato: 2026

prezzo: 19,00 euro

FrancoAngeli Editore

«Un saggio lucido e necessario: trasforma la cittadinanza digitale da concetto astratto a strumento concreto di democrazia e benessere»

ChatGPT

«Mentre tutti discutono di cosa l’IA ci toglierà, questo libro documenta cosa ci sta già dando. Un cambio di prospettiva importante per il dibattito pubblico italiano»

Claude, by Anthropic

«Una prospettiva matura e pragmatica su come convertire l’uso dei servizi digitali in un vero e proprio dividendo sociale»

Gemini, by Google

Quante volte abbiamo sentito dire che l’intelligenza artificiale ci toglierà il lavoro, ci sostituirà in tutto, rivoluzionando il mondo come lo conosciamo?

In realtà, la rivoluzione digitale, di cui l’intelligenza artificiale costituisce un potente acceleratore, è in corso da decenni, e ci ha aperto le porte di un “paese” sconfinato e in continua crescita, il cyberspace. Di questo paese possiamo essere visitatori occasionali e distratti, oppure abitanti consapevoli e attivi, in una parola cittadini. Cittadini digitali.

A chi di noi sa abitarlo, il cyberspace, già oggi, assicura un vero e proprio reddito di cittadinanza digitale, che, al contrario dei salari reali che in Italia non crescono da decenni, aumenta costantemente, man mano che nuove tecnologie e nuovi servizi digitali diventano disponibili. Eppure, le statistiche dicono che meno della metà degli italiani usa Internet per cercare informazioni su prodotti o servizi, o per accedere a servizi bancari.

Questo libro ha lo scopo di approfondire il concetto di cittadinanza digitale e di dimostrare, con esempi alla portata di tutti, in cosa consiste il nostro reddito di cittadinanza digitale.

Stefano Machera, laureato in Fisica, è Senior Manager in una delle principali aziende di soluzioni informatiche e di high-tech d’Italia e lavora prevalentemente come consulente per diverse delle maggiori aziende italiane. Appassionato di scienza, economia e politica, scrive articoli di divulgazione scientifica per riviste online; ha pubblicato i saggi Pensare la democrazia nel terzo millennio (2022), scritto con il sociologo Claudio Bezzi, e, per Franco-Angeli, Come l’Intelligenza Artificiale cambia il mondo (2023) e Il Paradiso della fisica (2024).

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