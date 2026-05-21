Il racconto premiato dal Commonwealth Short Story Prize scritto forse dall’AI

The Serpent in the Grove ha vinto il premio per l’area caraibica ed è stato pubblicato su Granta. Dopo le accuse online, la Commonwealth Foundation e la rivista ammettono che non è possibile stabilire con certezza se il testo sia stato scritto con AI.

Un prestigioso premio letterario internazionale finisce al centro di una nuova polemica sull’uso dell’intelligenza artificiale nella scrittura creativa. Il caso riguarda The Serpent in the Grove, racconto vincitore del Commonwealth Short Story Prize per l’area caraibica e pubblicato dalla rivista Granta.

Poco dopo la pubblicazione, diversi osservatori online, critici letterari e studiosi hanno sollevato il dubbio che il testo possa essere stato generato, in tutto o in parte, da AI. A innescare la discussione sono stati alcuni tic stilistici del racconto e il risultato di una piattaforma di rilevamento, Pangram, secondo cui l’opera sarebbe stata prodotta dall’intelligenza artificiale.

La Commonwealth Foundation, che assegna il premio, e Granta, che ha pubblicato il racconto vincitore, hanno dichiarato di aver valutato le accuse, ma di non essere arrivate a una conclusione definitiva.

Il caso The Serpent in the Grove

The Serpent in the Grove è stato premiato sabato come miglior racconto per la regione caraibica. Secondo la giuria, il testo è scritto con “una voce di misura e quieta autorità” e racconta un episodio intenso dentro un matrimonio problematico, ambientato in una fattoria accanto a un bosco incantato.

L’autore indicato è Jamir Nazir, descritto come un 61enne di Trinidad e Tobago con poche pubblicazioni alle spalle. Proprio la scarsa presenza pubblica dell’autore e alcune caratteristiche del testo hanno alimentato le verifiche informali online.

Ethan Mollick, professore alla University of Pennsylvania, ha scritto su Bluesky che un racconto “100% generato da AI” avrebbe appena vinto il Commonwealth Prize per i Caraibi, definendo la vicenda “una sorta di test di Turing”. Come elemento a sostegno ha citato Pangram, uno strumento di AI detection che avrebbe classificato il testo come generato da AI.

Granta: “Potrebbe essere plagio AI, ma non lo sappiamo”

La posizione più cauta è arrivata da Sigrid Rausing, editrice di Granta, spiega il Guardian. “Può darsi che i giudici abbiano assegnato un premio a un caso di plagio AI: non lo sappiamo ancora, e forse non lo sapremo mai”, ha dichiarato.

La Commonwealth Foundation ha spiegato di non aver usato strumenti di AI detection nel processo di valutazione, perché caricare testi inediti su queste piattaforme avrebbe sollevato problemi significativi di consenso e proprietà artistica.

La fondazione ha anche ricordato che tutti i partecipanti al premio avevano dichiarato che le opere inviate erano proprie e che non era stata usata AI. Dopo le accuse, questa dichiarazione sarebbe stata confermata attraverso ulteriori consultazioni.

Razmi Farook, direttrice generale della fondazione, ha spiegato che, fino a quando non esisterà uno strumento affidabile per rilevare l’uso dell’AI e compatibile con le esigenze della narrativa inedita, il premio deve continuare a basarsi sul principio di fiducia.

Non è un caso isolato

La polemica arriva dopo altri episodi che hanno coinvolto editoria e AI. A marzo, il New York Times ha interrotto la collaborazione con un giornalista freelance dopo che questi aveva ammesso di aver usato l’intelligenza artificiale per scrivere una recensione, che sembrava riprendere elementi di un testo pubblicato dal Guardian.

Anche l’editore Hachette ha cancellato la pubblicazione del romanzo horror d’esordio Shy Girl, dopo dubbi sul possibile uso dell’AI nella sua scrittura.

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