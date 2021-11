12 Novembre. Oggi apriamo con il Cloud Nazionale. Rivela Paolo DeRosa, CTO Dipartimento per la Trasformazione Digitale (insieme al ministro Vittorio Colao ha scritto la strategia Cloud Italia) “Il PSN non un obbligo per le Pa, ma un’opzione”.

Per quanto riguarda l’indice Desi, l’Italia risale la china. Il nostro Paese scala 5 posizioni nella classifica europea del digitale, ma resta il gap delle competenze.

Infine la rete del futuro. La Commissione Ue non smetterà di vigilare sul mercato italiano perché sia garantita la concorrenza per la fornitura di infrastrutture in fibra.

Cloud. “Il PSN non un obbligo per le Pa, ma un’opzione”. I soldi del PNRR senza alcuna certezza di domanda?

di Luigi Garofalo

L’affermazione di Paolo De Rosa, CTO Dipartimento per la Trasformazione Digitale (insieme al ministro Vittorio Colao ha scritto la strategia Cloud Italia), espressa nel webinar del GARR descrive uno scenario inedito, che sollecita non pochi quesiti.Leggi l’articolo

Indice Desi, l’Italia risale in classifica ma resta il divario delle digital skill

di Paolo Anastasio

Migliora il ranking dell’Italia nell’indice DESI di digitalizzazione dell’economia, ma il Paese resta indietro per capitale umano.Leggi l’articolo

La rete del futuro, l’Antitrust Ue continuerà a vigilare sull’Italia

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue non smetterà di vigilare sul mercato italiano perché sia garantita la concorrenza per la fornitura di infrastrutture in fibra.Leggi l’articolo

Esclusiva, il testo della Direttiva Copyright

di Angelo Zaccone Teodosi

Tardano stranamente ad essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale norme che incidono significativamente sugli assetti del sistema mediale italiano. Leggi l’articolo

Tlc, Ugliarolo (Uilcom Uil): Colao e Giorgetti? Mai visti. Il Governo ci chiami

di Paolo Anastasio

Salvo Ugliarolo, segretario generale della Uilcom Uil: ‘Pronti a mobilitazione, il Governo ci convochi a stretto giro per aprire un tavolo’.Leggi l’articolo

La finanza verde ci salverà dall’estremizzazione del clima?

di Flavio Fabbri

UNEPFI sulla finanza sostenibile: “Quasi tutti sui mercati finanziari stanno facendo qualcosa di verde”. Rimane il problema del greenwashing.Leggi l’articolo

In HD su tivùsat le Nitto ATP Finals 2021 di Torino

di Redazione

Si tratta del torneo professionistico di tennis più importante dell’anno, dopo le prove del Grande Slam. Per l’Italia Berrettini e Sinner.Leggi l’articolo

9 consigli su come evitare le truffe sulle bollette luce e gas

di Davide Raia, Sos Tariffe

Il metodo migliore per difendersi dalle truffe sulle bollette luce e gas è la prevenzione. 9 consigli per bloccare i tentativi di truffa sulle bollette.Leggi l’articolo

Quanti posti di lavoro crea Internet dopo la pandemia?

di Edoardo Stigliani, Sos Tariffe

Da anni nessun settore al mondo è ricco di offerte di lavoro quanto Internet e il settore dell’IT. Leggi l’articolo

Cloud nazionale e sovranità digitale: quale strategia per il Paese? Rivedi il webinarGuarda Video