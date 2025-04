Il prossimo iPhone? Un vero salasso, il prezzo rischia di triplicare

Trump ha attaccato la Cina con un tasso medio dei dazi del 54%, a fronte del 32% per Taiwan. Poi hanno iniziato ad arrivare misure di ritorsione, creando un orizzonte approssimativo (e costoso) per tutto ciò che riguarda la tecnologia.

Taiwan e in particolare la Cina sono entrambe cruciali per la filiera tecnologica e i dazi potrebbero trasformare la filiera in un “cubo di Rubik che rivaleggia con i giorni del Covid”, ha scritto un analista di Wedbush, aggiungendo che “essenzialmente causeranno una valvola di intercettazione dal panorama tecnologico degli Stati Uniti”.

Prezzo dell’elettronica visto in aumento dal 40% al 50%

L’analista di Wedbush Dan Ives stima che il prezzo dell’elettronica salirà dal 40% al 50% per i consumatori e i modelli di iPhone che ora costano circa mille dollari potrebbero arrivare a costare fino a 3.500 dollari se realizzati negli Stati Uniti.

Ives ha avvertito che le tariffe diffuse di Trump “causeranno un Armageddon economico” che potrebbe “riportare indietro di un decennio l’industria tecnologica statunitense” mentre “la Cina avanza a tutto gas”. Quanto potrebbero costare i gadget futuri?

Le tariffe porteranno prezzi più alti per i gadget e “giorni bui” per la tecnologia, affermano gli analisti.

Le tariffe di Trump “causeranno un Armageddon economico” che potrebbe “riportare indietro di un decennio l’industria tecnologica statunitense”, secondo l’analista di Wedbush Dan Ives. Di



“Presumiamo che le negoziazioni sui dazi inizino ora, altrimenti ci attendono giorni bui per la tecnologia… e i consumatori statunitensi ne pagheranno il prezzo… non è un dibattito”, ha scritto Ives in una nota dell’analista venerdì.



I dazi di Trump sono un rischio per Big Tech. Ma “non scappate a gambe levate”, affermano gli analisti.

Le politiche commerciali del Presidente, che includono un dazio base del 10% su quasi tutte le nazioni e ancora di più su alcuni importanti partner commerciali degli Stati Uniti.

Le misure di ritorsione hanno iniziato ad arrivare venerdì. Pechino ha imposto un dazio del 34% su tutti i beni americani, ha limitato le esportazioni di alcuni materiali di terre rare e ha impedito a una manciata di aziende statunitensi di fare affari in Cina.

Gli economisti pensano che ciò aumenterà il prezzo dell'elettronica di consumo in generale.

iPhone tartassato dai tassi

I dazi hanno innescato una magnifica svendita tecnologica a sette centri giovedì che si è estesa fino a venerdì. A guidare la svendita è Apple (AAPL-5,92%).

L’ottantacinque percento degli iPhone di Apple viene assemblato in Cina.

A peggiorare le cose per il produttore di iPhone ci sono i dazi del 26% sui prodotti indiani, del 24% sul Giappone, del 25% sulla Corea del Sud, del 46% sul Vietnam e del 24% sulla Malesia.

Tutti questi paesi insieme costituiscono la maggior parte, se non tutta, della produzione di recente diversificazione di Apple. Il trentatré percento delle vendite globali di iPhone è destinato agli Stati Uniti, secondo i numeri degli analisti di Jefferies.

Ma gli analisti di Jefferies notano che Apple potrebbe ottenere un’eccezione, simile a come ha fatto il gigante della tecnologia nel primo mandato di Trump.

Nel 2019, ad Apple è stata concessa l’esenzione dai dazi del 15% di Trump sui prodotti cinesi. Sebbene non vi siano stati segnali di esenzioni all’ultimo ciclo di dazi, gli analisti di Jefferies pensano che l’investimento di 500 miliardi di dollari di Apple negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, il suo “più grande impegno di spesa di sempre” secondo l’azienda, potrebbe aiutare la sua causa.

Le trattative sono in corso ora mentre gli investitori attendono con ansia le ritorsioni. Venerdì il Vietnam ha chiesto alla Casa Bianca di ritardare i suoi dazi di tre mesi e Trump ha condiviso su Truth Social che i due paesi hanno avviato i colloqui di negoziazione.

A pesare sui titoli tecnologici sono anche i timori dell’UE. I leader europei hanno lasciato intendere che la rappresaglia potrebbe colpire le grandi aziende tecnologiche. Apple, Meta (META-3,35%) e Alphabet (GOOGL-1,04%) sono già sotto esame e a rischio di multe in Europa.

