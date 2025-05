Il progetto VERA è online e potenziato con la piattaforma HPC MarghERita

Due progetti strategici promossi dalla Regione Emilia-Romagna e affidati a Lepida stanno procedendo in sinergia: “VERA” e “MarghERita”.

È ora disponibile online, con accesso protetto da autenticazione SPID, CIE o CNS tramite l’integrazione con il gateway FedERa di Lepida, la Proof of Concept (POC) sviluppata nell’ambito del progetto della Gemella Digitale dell’Aria, denominata “VERA”.

L’accesso è inoltre ristretto ai soli utenti autorizzati, grazie a un sistema di whitelist basato su un servizio di Attribute Authority fornito sempre da Lepida.

A partire dalla fine del 2024, i due progetti hanno iniziato il deploy sulla piattaforma HPC “MarghERita”.

In passato, l’interfaccia utente per effettuare simulazioni sulla qualità dell’aria era disponibile solo tramite VPN dedicata; oggi, invece, il servizio è accessibile direttamente via Internet, dopo un’attenta analisi della sicurezza e la risoluzione delle vulnerabilità individuate.

Grazie a questa evoluzione, VERA può ora sfruttare appieno la potenza di calcolo della piattaforma MarghERita, consolidando così la collaborazione tra questi due progetti chiave della Regione.

