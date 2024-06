Il progetto UE PRECINCT in Emilia Romagna

Il software di PRECINCT è attivo su infrastruttura Lepida per i partner del Living Lab che si è costituito nel 2021 a Bologna, e sono in corso interlocuzioni per allargarlo a ulteriori attori.

I risultati del progetto europeo PRECINCT e le possibili evoluzioni sono stati presentati a metà maggio al Forum Mondiale sulle Tecnologie per la Sicurezza Pubblica (WF PST), organizzato dal settore delle Reti di Telecomunicazioni del Futuro (FNI) di IEEE, l’associazione internazionale degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici con sede negli Stati Uniti.

Il Forum ha raccolto esperienze e progetti a livello mondiale per individuare gli attuali gap tecnologici e organizzativi da superare per aumentare l’efficacia nella prevenzione e nella risposta agli eventi che impattano sulla sicurezza della popolazione.

Le possibili evoluzioni di PRECINCT sono state condivise in due articoli che richiamano la gerarchia di architetture basate sul modello dell’Architettura di Impresa del National Institute of Standards and Technology statunitense (NIST).

Nel primo articolo l’uso del modello del NIST è stato declinato per l’impostazione di una Architettura dell’Informazione (InfoA) coerente con l’ottica di ridurre l’impatto in termini di richieste organizzative e risorse da rivolgere ai partner che intendono costituire il centro di coordinamento tra gli operatori di infrastrutture critiche (3C) previsto da PRECINCT.

Nel secondo articolo è stata delineata l’Architettura dei Sistemi Informativi in grado di supportare la InfoA ipotizzata. Entrambi i lavori hanno riscosso un buon interesse.

Il software di PRECINCT è ancora attivo su infrastruttura Lepida per i partner del Living Lab che si è costituito nel 2021 a Bologna, e sono in corso interlocuzioni per allargarlo a ulteriori attori.