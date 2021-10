Il progetto “eliminacode” per i CUP della Città di Bologna

Ulteriore evoluzione del sistema START è il cruscotto consultabile dai cittadini all’URL codecup.lepida.it da PC o dispositivi mobili per individuare il CUP più vicino

Ormai definitivamente a regime il sistema di monitoraggio delle code con le nuove dashboard, che forniscono in tempo reale i tempi di attesa e il numero degli utenti in fila per ciascun servizio gestito presso gli sportelli CUP della Città di Bologna.

Il sistema START ha consentito il monitoraggio costante delle situazioni critiche, in particolare quelle generate dalla campagna vaccinale che ha portato alla concentrazione di un elevato numero di operazioni presso gli sportelli fisici e le farmacie, e la possibilità di mettere in campo interventi mirati di supporto in tempi maggiormente rapidi rispetto al passato.

Ulteriore evoluzione del sistema START è il cruscotto consultabile dai cittadini all’URL codecup.lepida.it da PC o dispositivi mobili, per l’individuazione, con il supporto di un meccanismo di geolocalizzazione, del punto CUP territorialmente più vicino e più in generale per la conoscenza dello stato delle code in tutti punti CUP della Città di Bologna.

Il cruscotto consente una ricerca per indirizzo, offrendo all’utente l’individuazione rapida del punto CUP più vicino e del percorso da compiere per raggiungerlo. È possibile filtrare per tipo di servizio offerto e ottenere informazioni specifiche circa gli orari di apertura e i recapiti dei singoli Punti CUP.