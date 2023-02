Il progetto avant-pop di Dario Daneluz, il 5 febbraio a Roma

Dario DANELUZ, una delle voci più calde della Capitale, stavolta presenta il suo disco da solista, “D2”, un viaggio musicale che attraversa le stazioni del jazz, del soul e della canzone d’autore italiana. Ad accompagnarlo nel concerto romano a L’Asino Che Vola, la batteria di Daniele Natrella, il basso di Gigi Saletta, la chitarra di Alfredo Bochicchio, il piano e le tastiere di Danilo Riccardi e il sax di Fabio Tullio. Domenica 5 febbraio, ore 21,30.

Un concerto particolarmente sentito quindi, per l’artista, che si esibisce live da quando ha 17 anni, dapprima in numerosi gruppi nel circuito dei locali romani, poi come cantante in jingles radiofonici e spot pubblicitari fino alle successive esperienze. Cantante ed autore nel progetto dell’album “Baccano” del Nuovo Partito Luddista. Nel 1997, insieme al compositore Andrea Camilletti, il suo primo CD autoprodotto, “A mente fresca”. Nel 2001 ha inciso un CD con uno dei migliori gruppi gospel romani, gli “Unbound voices”. Dal 2000 al 2004 ha fatto parte del quartetto vocale jazz “ITALIAN VOCAL QUARTET”, con il quale ha partecipato per tre anni allo spettacolo teatrale “LA SIGNORA IN BLUES”, con Lino Patruno e Cristina Aubry. Ha realizzato un album di classici swing ed ha partecipato a numerosi festival jazz italiani ed internazionali, tra i quali Ascona (CH) Jazz 2001-2003, Beat Onto Jazz Fest, Dean Benedetti Jazz Fest di Viareggio. Nel 2007 ha collaborato al nuovo disco di Capital f. Nel 2008 ha realizzato un CD di musica d’autore con la band “Stranomalya”. Ha lavorato con una delle dance band più attive dello scenario romano, gli Emporium, con cui ha registrato il singolo “Rebel inside”. Ha partecipato come vocalist a Web Notte con un tributo alla dance Music. È presente nelle produzioni del musicista Papik e nel disco lounge dedicato al Natale della IRMA Records.

“D2”

Il cd è figlio della Pandemia. Idea nata per caso e in casa, strettamente legata, anche nei testi delle canzoni, al periodo di chiusura che tutti abbiamo affrontato. Tanto tempo a disposizione e la possibilità di tirare fuori dal cassetto appunti e accenni appena abbozzati. La collaborazione di tanti amici musicisti e non solo – in particolare Adriano Patella e Corrado Santini – è stata poi fondamentale per dare concretezza al progetto solista. Un progetto cui è stata assegnata l’etichetta di “avant-pop”, ma per il cantante:“D2 è piuttosto espressione di tante, diverse, suggestioni. Sullo sfondo, sonorità amate e sedimentate, come quelle di Gino Vannelli, da sempre per me fonte di ispirazione. Un modello, accanto a Stevie Wonder e Pino Daniele”. Undici le tracce del cd, nella cover le foto realizzate da Davide Rappazzo, undici canzoni delle quali – ha ricordato l’artista – “ho già avuto l’occasione di presentare da un altro palco romano, grazie ad Ernesto Assante, il primo singolo “TAZZINE”, per il quale è stato pubblicato anche un divertente videoclip realizzato e montato da Domenico Lacava”.

Il club, food & live, del concerto

La Calabria nel cuore è il leit-motiv sotteso de L’Asino Che Vola, nato proprio “per chi crede negli asini che volano”…. Tra questi Igor e Piero La Fontana, due fratelli calabresi che con slancio, tenacia e passione, hanno dato vita a una nutrita comunità eterogenea di artisti entusiasti e avventori esigenti, proponendo momenti di incontro e confronto culturale, spaziando tra diversi generi e diverse modalità espressive per approdare a un nuovo modo di concepire la realtà artistico-culturale. Concerti live, spettacoli teatrali, letture e presentazione di libri in uscita, mostre fotografiche e d’arte, proiezioni di cortometraggi e molto altro ancora nel “menù” del locale accanto ad una altrettanto nutrita offerta enogastronomica.

Il live di Dario Daneluz si terrà Domenica 5 Febbraio alle 21,30, in Via Antonio Coppi 12.

Info e prenotazioni: T- 06-7851563 | e-mail: info.lasinochevola@gmail.com

Obiettivo: intrattenere e stupire. Come accadrà Domenica, con “D2”.