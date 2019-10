Di Mauro Calise e Fortunato Musella

Laterza editore

Pubblicato: ottobre 2019

Pagine: 175

ISBN: 9788858138830

Prezzo: 14,00 euro

Con l’avvento dei social media, la politica è entrata in una nuova era. Gli attori tradizionali – partiti, sindacati, élites – sono rimpiazzati da protagonisti e reti di relazioni inediti e imprevedibili. Un cambiamento che avviene con una velocità senza precedenti.

Al centro del processo, la connettività della rete che sostituisce antichi legami e gerarchie. Può la politica riprendere il comando e il destino di questa sfida? Per riuscirvi, il Principe digitale dovrà avere tre teste. Quella carismatica del leader. Quella gramsciana del partito nuovo. E quella del popolo sovrano, cui spetta – in prima e ultima istanza – lo scettro.

Mauro Calise, insegna Scienza politica all’Università di Napoli Federico II ed è editorialista del “Mattino”. Ha fondato e dirige Federica.eu, la piattaforma di didattica multimediale open access leader in Europa.

Fortunato Musella, insegna Scienza politica all’Università di Napoli Federico II. È membro del CUN, Consiglio Universitario Nazionale. Tra le sue pubblicazioni, Political Leaders Beyond Party Politics (Palgrave 2018) e Il Governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche (a cura di, Il Mulino 2019).