Amazon non vuole che SpaceX possa influenzare le politiche di regolamentazione di un mercato come quello sapaziale, che ancora non esiste e che potrebbe non esistere per molti anni.

Brendan Carr, presidente della Federal Communication Commission (FCC) americana, ha reagito negativamente alla protesta di Amazon contro il piano di SpaceX di costruire fino a un milione di satelliti per il lancio dei primi data center spaziali.

La FCC schierata con Starlink

Il presidente del regolatore Usa (in questa foto di repertorio in mezzo a Trump e Musk) ha così fatto capire senza grossi problemi da che parte sta, se ci fosse ancora qualche dubbio residuo.

“Amazon dovrebbe concentrarsi sul fatto che le mancheranno circa 1.000 satelliti per raggiungere il traguardo di dispiegamento previsto, piuttosto che sprecare tempo e risorse a presentare ricorsi contro aziende che stanno mettendo in orbita migliaia di satelliti”, ha scritto Carr in un post su X, con alcune incongruenze grammaticali di sua competenza.

Amazon should focus on the fact that it will fall roughly 1,000 satellites short of meeting its upcoming deployment milestone, rather than spending their time and resources filing petitions against companies that are putting thousands of satellites in orbit. https://t.co/90Vn20Fq1R — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) March 11, 2026

Chiaramente, la dichiarazione di Carr ha poco o nulla a che fare con la questione in esame

Detto questo, Amazon sta effettivamente incontrando qualche difficoltà con il suo programma di satelliti LEO. Dopo il suo ultimo lancio a febbraio, Amazon Leo – precedentemente noto come Project Kuiper – conta circa 200 satelliti in orbita, contro i circa 10mila di Starlink, di proprietà di SpaceX. All’inizio di quest’anno, inoltre, l’azienda è stata costretta a chiedere alla FCC una proroga di due anni per i termini previsti dalla sua licenza, che le impone di lanciare entro luglio metà dei 3.232 satelliti pianificati.

E il suo relativo ritardo in questo mercato contribuisce senza dubbio, in una certa misura, alla necessità di opporsi ai piani di crescita estremamente ambiziosi, seppur privi di sostanza, del suo rivale.

La petizione di Bezos alla FCC contro i data center spaziali di SpaceX

Alla fine della scorsa settimana, Jeff Bezos ha presentato alla FCC una petizione per bloccare il piano di SpaceX di mettere in orbita un milione di satelliti.

Musk ha recentemente scritto un comunicato in cui esaltava i vantaggi dello sfruttamento dell’energia solare per ridurre gli enormi costi associati alla gestione di un vasto numero di data center necessari per soddisfare le esigenze dell’intelligenza artificiale.

“Il lancio di una costellazione di un milione di satelliti che operano come data center orbitali è un primo passo verso una civiltà di livello Kardashev II, in grado di sfruttare tutta la potenza del Sole, supportando al contempo applicazioni basate sull’intelligenza artificiale per miliardi di persone oggi e garantendo un futuro multiplanetario all’umanità”, ha scritto.

Inquinamento dei cieli sottovalutato

Sebbene molti si opporrebbero alla sola idea, soprattutto dal punto di vista dell’inquinamento del cielo notturno, Amazon sembra più preoccupata della mancanza di concretezza nel piano di SpaceX che di qualsiasi altra cosa.

“Purtroppo, la richiesta fornisce solo una descrizione sommaria di come SpaceX intende realizzare queste grandiose affermazioni“, si legge nel documento di Amazon. Si lamenta della mancanza di “dettagli fondamentali” come la progettazione dei satelliti, le altitudini orbitali, le caratteristiche delle radiofrequenze o i piani per la gestione della portata del dispiegamento, in termini di interferenze e così via.

Bezos: Ci vorrebbero secoli per realizzare un milione di satelliti

“Anche le tempistiche sono incerte: il dispiegamento della costellazione di un milione di satelliti proposta richiederebbe secoli, anche ipotizzando la disponibilità di tutta la capacità di lancio globale”, ha continuato Amazon.

Ciò forse solleva la questione del perché sia ​​così preoccupata, dato che ritiene il piano irrealizzabile o, nella migliore delle ipotesi, possibile solo tra qualche centinaio d’anni.

La sua richiesta affronta l’aspetto ambientale e le questioni correlate alla monopolizzazione delle risorse orbitali. Ma c’è anche un altro motivo.

“SpaceX chiede una deroga alle norme della Federal Communications Commission che richiederebbero il dispiegamento di questa costellazione di un milione di satelliti entro un periodo di tempo specificato”, ha affermato Amazon. Inoltre, ha messo in guardia dal conferire legittimità normativa a quella che considera una trovata pubblicitaria.

In sostanza, non vuole che SpaceX possa influenzare le politiche di regolamentazione di un mercato che ancora non esiste e che potrebbe non esistere per molti anni. E su questo punto, ha ragione.

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