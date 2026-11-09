Secondo il premio Nobel per la Fisica del 2024, i leader delle principali aziende conoscono bene i rischi della tecnologia, ma la competizione economica e la corsa al mercato stanno spingendo comunque le società a sviluppare e distribuire sistemi sempre più avanzati. "Altman, Zuckerberg e Musk comprendono i pericoli ma continuano a privilegiare gli interessi economici e sul CEO di OpenAI: "non mi fido affatto di lui".

Un blackout su larga scala provocato da un attacco AI. Oppure il sistema finanziario fuori uso per una settimana. Geoffrey Hinton, uno dei “padrini dell’intelligenza artificiale” e premio Nobel, avverte che un incidente di queste dimensioni potrebbe verificarsi già entro quest’anno o nel 2027.

In un’intervista al Guardian, Hinton arriva a formulare una considerazione ancora più radicale: non esclude che, alla fine, l’umanità possa scoprire che sarebbe stato meglio non sviluppare affatto l’intelligenza artificiale.

Non perché consideri inevitabile una catastrofe. Al contrario, il 78enne informatico britannico continua a ritenere possibile un futuro nel quale l’AI produca enormi benefici economici e sociali.

La critica ad Altman, Zuckerberg e Musk

Hinton riserva parole particolarmente dure ai vertici delle grandi aziende tecnologiche impegnate nella corsa ai modelli AI più potenti. Nel mirino ci sono Sam Altman, CEO di OpenAI, Mark Zuckerberg ed Elon Musk. Secondo lui, i leader delle principali aziende conoscono bene i rischi della tecnologia, ma la competizione economica e la corsa al mercato stanno spingendo comunque le società a sviluppare e distribuire sistemi sempre più avanzati.

A suo giudizio, Altman, Zuckerberg e Musk comprendono i pericoli ma continuano a privilegiare la competizione e gli interessi economici. Alla domanda sulla fiducia nei confronti di Altman, Hinton risponde di non fidarsi “affatto” del CEO di OpenAI anzi lo considera “estremamente preoccupante” che sia alla guida di una delle aziende americane in prima linea nella competizione con la Cina per lo sviluppo dei sistemi AI più potenti.

Dopo “Three Mile Island” potrebbe arrivare “Chernobyl”

Hinton lavora sull’intelligenza artificiale da più di quattro decenni. Le sue ricerche sulle reti neurali artificiali sono state fondamentali per lo sviluppo dei moderni sistemi di machine learning e gli sono valse il premio Nobel nel 2024.

Nel 2023 ha lasciato Google per poter parlare più liberamente dei rischi dell’intelligenza artificiale. Da allora è diventato una delle voci più autorevoli nel chiedere maggiore attenzione alla sicurezza dei modelli avanzati.

Hinton utilizza un paragone particolarmente forte. Alcuni incidenti avvenuti durante l’estate, nei quali agenti AI avrebbero partecipato ad attacchi informatici contro Hugging Face e server interni di OpenAI, rappresenterebbero secondo lui l’equivalente tecnologico dell’incidente nucleare di Three Mile Island del 1979: un primo segnale d’allarme.

“Più avanti quest’anno o il prossimo vedremo Chernobyl”, afferma Hinton nell’intervista. Naturalmente non parla di un incidente nucleare. Gli esempi che propone riguardano invece un attacco informatico potenziato dall’intelligenza artificiale capace di colpire il sistema di produzione dell’energia provocando un blackout su vasta scala, oppure un incidente in grado di mettere fuori uso il sistema finanziario per una settimana.

Eventi dai quali, secondo Hinton, sarebbe probabilmente possibile riprendersi, ma abbastanza gravi da costringere governi e leader mondiali a prendere sul serio la questione.

Il precedente dei farmaci: “Serve una FDA per l’AI”

Una delle proposte avanzate da Hinton è quella di trattare i modelli AI avanzati in maniera simile ai farmaci. Prima di essere messi sul mercato, i sistemi più potenti dovrebbero dimostrare a un’autorità indipendente che i benefici attesi superano i rischi.

Hinton cita il modello della Food and Drug Administration statunitense. Il principio è semplice: non aspettare che avvenga un disastro per poi stabilire chi debba essere ritenuto responsabile.

Il ricercatore ricorda il caso del talidomide, il farmaco sviluppato negli anni Cinquanta che provocò gravi malformazioni congenite, per sottolineare come affidarsi esclusivamente alle cause legali successive al danno non sia una strategia sufficiente.

Per Hinton servono quindi test obbligatori sui modelli di frontiera, valutazioni indipendenti e standard internazionali comuni prima della loro distribuzione. È una posizione molto diversa dall’approccio dell’amministrazione Trump, che ha respinto l’idea di un quadro globale vincolante per l’intelligenza artificiale e ha sostenuto una regolamentazione più leggera per evitare di rallentare gli Stati Uniti nella competizione tecnologica con la Cina.

Regole globali per i modelli più potenti

Hinton sostiene invece una linea più vicina alla proposta appoggiata da diversi Paesi, che prevede test obbligatori dei modelli AI più avanzati, valutazioni indipendenti e standard condivisi a livello internazionale.

Il punto centrale è che l’intelligenza artificiale più potente non dovrebbe essere trattata semplicemente come un normale prodotto software. Secondo Hinton, la velocità con cui aumentano le capacità dei modelli rende necessario un sistema di controllo preventivo.

Il problema, infatti, non sarebbe soltanto quello che un sistema è capace di fare oggi, ma ciò che potrebbe essere in grado di fare quando viene collegato a strumenti esterni, infrastrutture e sistemi autonomi.

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