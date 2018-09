Il politico ‘antipatico’ impazza sui social? Come oscurarlo con un tool

Grazie a un’estensione di Chrome è possibile impostare un filtro per non visualizzare più sui social, e sulla Rete in generale, i post di un determinato politico. Come scaricare il tool.

Sei stanco di vedere continuamente sui social e sulla Rete in generale post e articoli sul politico verso cui non nutri particolari simpatie? È possibile impostare un filtro. Fornisce questa possibilità il browser Chrome con l’estensione anti-spoiler, di solito utilizzata per oscurare spoiler di serie tv che non hai ancora visto o i risultati delle partite, che non puoi vederle in diretta.

Basta accedere al web con Google Chrome e poi scaricare e installare spoiler protection 2.0. I post e gli articoli, che contengono il nome del politico inserito nel filtro, non saranno più visibili sui social, dai motori di ricerca e dai siti dei giornali online. E ovviamente il tool funziona con tutte le parole chiave che decidete di inserire. Disabilitarlo è molto semplice, perché basta cliccare sull’icona che compare accanto alla barra degli indirizzi del browser e scegliere extension off.

Il rischio è poi vivere online in un bolla, nella cosiddetta filter bubble. Ma può essere considerata una nuova forma di detox dal politico ‘antipatico’.