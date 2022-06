A seguito dell’Accordo sottoscritto da Regione Emilia-Romagna – Lepida – MISE – Infratel, Lepida ha già collegato direttamente alla propria rete 396 nuove scuole.

La società in-house ha anche redatto atti amministrativi per acquisire in termini gratuiti oppure onerosi fibra esistente da Operatori TLC (Acantho, Deltaweb, Open Fiber, Fastweb, Iren) per 310 scuole già connesse o in corso di connessione; ha già connesso, tramite il concessionario Open Fiber, 23 scuole. 176 ulteriori scuole sono in fase avanzata di realizzazione, di cui 3/4 da parte di Lepida e 1/4 da parte del concessionario.

Delle rimanenti 943 scuole da collegare ad oggi, il 32% è in capo a Lepida mentre il restante 68% è in capo al concessionario Open Fiber e a Operatori TLC privati.

Lepida, assieme ad Infratel, sta monitorando con attenzione l’evoluzione delle scuole realizzate dal concessionario Open Fiber, sebbene alcuni ritardi presenti nel Piano Banda Ultra Larga potranno riverberarsi anche sul Piano Scuole.

La Regione è in attesa di ricevere i piani aggiornati per poterli condividere con il territorio.