Il Piano Industriale 2025-2027 di Lepida

Il Piano è stato approvato nel CDA del 18 ottobre e ha iniziato la procedura di verifica con i Soci all'interno del Controllo Analogo per arrivare all'Assemblea dei Soci fissata per il 12 dicembre. I punti chiave illustrati dal Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini.

Siamo alla settima release del Piano Industriale di Lepida ScpA a partire dalla fusione del 2019, che ha visto il primo piano triennale 2019-2021.

Questo Piano nasce principalmente dall’ascolto dei Soci avvenuto con tre diversi strumenti:

l’analisi delle Comunità Tematiche dei desiderata dei Soci;

l’analisi tecnica, giuridica e normativa delle evoluzioni del settore ICT;

l’interlocuzione puntuale quotidiana delle strutture organizzative di Lepida con i propri Soci.

Le principali novità

Le novità principali riguardano: l’attenzione crescente per le ridondanze della rete, la costruzione di sistemi di backup immutabili, l’offerta di containerizzazione, l’introduzione di una filiera di mobilità come Mobility as a Service, la costruzione di Centrali Operative Territoriali per la Sanità, la rinnovata attenzione sul divario digitale infrastrutturale non solo per le aree industriali, la gestione di spazi multimediali dedicati a eventi di lavoro e formazione, la messa a disposizione flessibile di risorse di accesso per i Soci, la conduzione operativa del CSIRT Regionale, la rinnovata attenzione alla sicurezza del territorio, l’introduzione di filiere sulla sostenibilità digitale, l’adeguamento procedurale alle nuove normative sugli appalti e l’introduzione di una filiera sulla videosorveglianza.

Sul fronte della struttura organizzativa sono state riviste le definizioni di alcune aree per meglio allinearle all’attuale scenario.

Nuove aree

In particolare, sono state create le aree: «Area 85 Gestione Risorse Multimediali», «Area 08 Sistemi di Videosorveglianza», «Area 09 Ufficio RUP» con focalizzazione di alcune funzioni che erano dell’area «Area 72 Appalti & Contratti».

Si è proceduto a rinominare l’«Area 95 Gestione dell’Offerta» in «Area 96 Gestione Risorse Accesso per i Soci» con anche l’acquisizione di alcune delle risorse dell’«Area 91 Contatti Diretti» più focalizzate su tale tema; l’«Area 41 Agende Digitali» in «Area 41 Progettazione Trasformazione Digitale» nella quale sono confluite le competenze e le risorse dell’«Area 46 Supporto Smart Working»; l’«Area 42 Progetti di Trasformazione Digitale» in «Area 42 Implementazione Trasformazione Digitale»; l’«Area 82 Aree Industriali» in «Area 82 Digital Divide Infrastrutturale».

Profilo economico del Piano

Il Piano 2024- 2026 aveva un totale di 651.5 FTE, mentre il nuovo Piano 2025-2026 ha 22.7 FTE in più per un totale di 674.3 FTE.

Sotto il profilo del conto economico la pianificazione vede per tutti e tre gli anni un utile netto positivo e un budget per il 2025 di 94M€. Il Piano è stato approvato nel CDA del 18 ottobre e ha iniziato la procedura di verifica con i Soci all’interno del Controllo Analogo per arrivare all’Assemblea dei Soci fissata per il 12 dicembre.

