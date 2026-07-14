Le apparecchiature elettriche scarseggiano e le reti soffrono il peso della digitalizzazione e il boom dell'AI con i suoi data center. I tempi di consegna si allungano, utility e sviluppatori diversificano gli approvvigionamenti, rivolgendosi anche alla Cina.

La crescita esponenziale dei data center negli USA sta determinando una carenza di apparecchiature elettriche

La rapida espansione dei data center dedicati all’intelligenza artificiale (AI) sta esercitando una pressione senza precedenti sulla catena di approvvigionamento delle apparecchiature elettriche negli Stati Uniti, trasformando quella che era già una criticità per la rete in una delle principali sfide per utility, sviluppatori e produttori. Al centro della crisi si trovano i trasformatori di potenza di grandi dimensioni, componenti indispensabili per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica, la cui scarsità sta allungando i tempi di realizzazione dei progetti, facendo aumentare i costi e costringendo gli operatori a pianificare gli acquisti con anni di anticipo.

La situazione è il risultato della concomitanza di più fattori, ha spiegato Kavya Balaraman sulla Reuters. La carenza di trasformatori persiste ormai da circa cinque anni, da quando la domanda è tornata a crescere più rapidamente della capacità produttiva dopo le interruzioni provocate dalla pandemia di Covid-19. Oggi il boom delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale sta accentuando ulteriormente questo squilibrio, facendo impennare la richiesta di apparecchiature elettriche necessarie per collegare i nuovi data center alla rete.

Secondo Ben Boucher, senior analyst della società di consulenza Wood Mackenzie, la disponibilità delle apparecchiature è diventata una delle principali preoccupazioni per gli sviluppatori, che attribuiscono un valore strategico alla rapidità con cui riescono a mettere in esercizio nuovi impianti. Se i trasformatori di potenza di grandi dimensioni rappresentano il segmento che registra la carenza di mercato più marcata, la costruzione dei data center sta alimentando anche la domanda di altri componenti essenziali, come interruttori ad alta tensione e quadri elettrici (switchgear), per i quali si prevede un ulteriore ampliamento del deficit di offerta.

È il problema del peso fisico dell’AI. Siamo abituati a parlare sempre di realtà virtuale, di immaterialità, di leggerezza del cloud, ma tutto quello che è internet, tutto ciò che è tecnologia software e virtualizzazione delle reti, ha sempre un piede a terra, una sua dimensione fisica.

La capacità dei data center USA crescerà di cinque volte entro il 2030

La pressione arriva in una fase in cui il fabbisogno di elettricità delle infrastrutture digitali cresce a ritmi eccezionali. Secondo le stime di Wood Mackenzie, la capacità complessiva dei data center negli Stati Uniti passerà dagli attuali 24 gigawatt (GW) a 110 GW entro il 2030. Nello stesso periodo, il consumo di elettricità dei data center sarà pari a otto volte quello attribuibile ai veicoli elettrici.

La società di consulenza prevede inoltre una profonda trasformazione del mercato delle apparecchiature elettriche. Nello scenario di crescita più accelerato, i data center potrebbero rappresentare fino al 40% della domanda complessiva di apparecchiature elettriche negli Stati Uniti, rispetto a una quota inferiore al 2% registrata nel 2020. Un cambiamento destinato a modificare profondamente le strategie di approvvigionamento dell’intero settore elettrico.

Crescono i tempi di consegna e i prezzi

Le tensioni sulla filiera sono già evidenti nei tempi di consegna. Secondo Boucher, i tempi di attesa per i trasformatori elevatori (generator step-up transformer) hanno superato le 160 settimane nel primo trimestre del 2026, rispetto a una media di 143 settimane nel 2024. Anche gli interruttori ad alta tensione registrano ritardi significativi: i tempi di consegna hanno raggiunto le 125 settimane nella seconda metà dello scorso anno, contro le 77 settimane del 2023.

L’impennata della domanda si riflette anche sui prezzi. Wood Mackenzie stima che il costo dei trasformatori possa aumentare di circa il 4%, con incrementi che potrebbero arrivare fino al 10% nel corso dei prossimi dodici mesi, a seconda della tipologia di apparecchiatura.

Uno studio del Lawrence Berkeley National Laboratory, realizzato con il supporto del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, dal titolo “2024 United States Data Center Energy Usage Report”, ha stimato che entro il 2028 il consumo elettrico annuo dei data center statunitensi sarà compreso tra i 325 e 580 TWh, che significherebbe una quota compresa tra il 6,7% e il 12% dell’intero consumo elettrico previsto negli Stati Uniti.

Questi ritardi rendono ancora più complessa la corsa delle utility ad aumentare rapidamente la capacità di generazione elettrica necessaria per sostenere la crescita della domanda proveniente dai data center dedicati all’intelligenza artificiale. Non a caso, il mese scorso le autorità federali di regolazione dell’energia hanno chiesto ai gestori delle reti elettriche di valutare nuove procedure per accelerare il collegamento alla rete dei grandi consumatori di energia, compresi i data center.ù

La corsa agli approvvigionamenti: le apparecchiature si acquistano anche con tre anni di anticipo

Le utility stanno quindi modificando radicalmente le proprie strategie di acquisto. Roseville Electric Utility, azienda municipale della California, rappresenta un esempio significativo. Il suo amministratore delegato, Dan Beans, spiega che fino a pochi anni fa le apparecchiature venivano acquistate circa un anno prima dell’avvio dei progetti. Oggi la pianificazione degli approvvigionamenti è stata estesa a tre anni per assicurarsi la disponibilità dei componenti essenziali. Poiché i tempi di consegna dei grandi trasformatori destinati alle sottostazioni superano ormai i tre anni, l’azienda acquista apparecchiature destinate a progetti previsti addirittura cinque anni più avanti.

Anche gli sviluppatori stanno rivedendo le proprie strategie di approvvigionamento. Secondo Miska Pukkila, senior manager of strategic sourcing di Wärtsilä Energy Storage, le aziende stanno aumentando il ricorso a fornitori distribuiti in diverse aree geografiche, così da ridurre la dipendenza da un singolo produttore o da una specifica regione del mondo. Parallelamente, i contratti di fornitura di lungo periodo sono diventati uno strumento sempre più diffuso per garantirsi capacità produttiva e tempi di consegna.

Questi accordi, tuttavia, non rappresentano una soluzione definitiva. Louis Finkel, senior vice president of government relations della National Rural Electric Cooperative Association, sottolinea che i contratti di lungo termine contribuiscono ad alleviare le tensioni, ma risultano meno efficaci per le utility di dimensioni più ridotte, che non dispongono del potere contrattuale necessario per ottenere condizioni vantaggiose.

Rifornimenti anche dalla Cina e dalla Corea del Sud

L’aggravarsi della carenza ha modificato anche la geografia delle forniture. Dan Beans osserva che circa tre quarti delle offerte ricevute oggi da Roseville Electric Utility per l’acquisto di trasformatori provengono da produttori esteri, in particolare dalla Cina e dalla Corea del Sud. I fornitori statunitensi, al contrario, tendono a proporre tempi di consegna più lunghi e prezzi più elevati.

Per assicurarsi un posto nelle linee produttive, alcune utility e diversi sviluppatori stanno inoltre offrendo condizioni di pagamento più favorevoli ai produttori o, in alcuni casi, anticipano integralmente il pagamento delle forniture. Una strategia che, secondo Pukkila, consente di ottenere priorità nella produzione e ridurre i tempi di consegna.

Le centrali elettriche rimangono in vita più a lungo

Nel medio-lungo periodo il settore elettrico statunitense guarda a soluzioni strutturali per superare le attuali strozzature della filiera. Oltre all’espansione della capacità produttiva nazionale di trasformatori e di altre apparecchiature critiche per la rete, utility e operatori stanno valutando il rinvio della dismissione di alcune centrali elettriche esistenti, insieme a interventi per ridurre altri colli di bottiglia, come le lunghe code che oggi rallentano il collegamento di nuovi impianti alla rete.

La crescita dell’intelligenza artificiale si sta quindi rivelando una sfida che va ben oltre il settore tecnologico. L’accelerazione degli investimenti nei data center sta ridefinendo le catene globali di approvvigionamento, le strategie industriali e la pianificazione del sistema elettrico statunitense, facendo dei trasformatori di potenza una delle risorse più strategiche — e oggi anche tra le più difficili da reperire — per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture digitali del Paese.

Il peso fisico dell’AI sulla rete elettrica europea

Se negli Stati Uniti la sfida è reperire trasformatori e apparecchiature elettriche, in Europa il nodo principale è sempre più la disponibilità stessa della rete. Il continente conta oggi circa 3.400 data center, contro i circa 5.400 degli Stati Uniti secondo Cloudscene, e punta a ridurre questo divario per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ma l’espansione rischia di scontrarsi con infrastrutture elettriche già sotto pressione per effetto dell’elettrificazione dei trasporti e del riscaldamento, dell’integrazione delle fonti rinnovabili e delle tensioni sui mercati energetici aggravate dalla guerra in Ucraina e dall’instabilità in Medio Oriente.

Uno studio di Maria Nowicka per il think tank europeo Interface evidenzia che nei principali mercati europei (FLAP-D: Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino) i nuovi data center attendono mediamente tra sette e dieci anni per ottenere una connessione alla rete, con punte di tredici anni nelle aree più congestionate. In Irlanda è in vigore una moratoria di fatto per nuovi data center nell’area di Dublino fino al 2028, mentre nei Paesi Bassi e nell’area di Francoforte le nuove connessioni risultano sostanzialmente bloccate almeno fino al 2030.

Secondo il rapporto, anche OpenAI avrebbe sospeso investimenti nel Regno Unito e in Norvegia a causa degli elevati prezzi dell’elettricità. Per evitare che le ambizioni europee sull’AI si traducano in investimenti destinati a rimanere inutilizzati, gli autori raccomandano di integrare fin dall’inizio i data center nella pianificazione delle reti elettriche nazionali ed europee, privilegiando localizzazioni dove sia disponibile energia rinnovabile e trattando i grandi cluster di calcolo come vere infrastrutture energetiche critiche. In conclusione, possiamo dire che siamo tutti preoccupati che l’Europa non rimanga indietro nella corsa all’AI, ma siamo anche preoccupati di capire “chi” dovrà alla fine pagare il conto di questa corsa (in termini di costi ambientali, energetici, idrici e sociali): saranno le grandi aziende tecnologiche, o come spesso accade i cittadini europei?

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