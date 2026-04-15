Il modello Mythos spinge la valutazione di Anthropic ma non solo: il fatturato ha raggiunto un ritmo di circa 30 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto ai 9 miliardi registrati a fine 2025.

Anthropic si conferma uno degli asset più ambiti dell’ecosistema AI globale. La società sta infatti ricevendo numerose offerte di investimento da parte di fondi di venture capital che arrivano a valutarla fino a 800 miliardi di dollari, più del doppio rispetto ai 380 miliardi raggiunti nel round ufficiale di febbraio.

Crescita accelerata e domanda enterprise

Alla base di questa spinta c’è un’espansione rapida del business. Il fatturato di Anthropic ha raggiunto un ritmo di circa 30 miliardi di dollari, in forte aumento rispetto ai 9 miliardi registrati a fine 2025.

Un risultato trainato in particolare dagli strumenti di coding, come Claude Code, e dall’espansione nel segmento enterprise. L’azienda ha infatti ampliato rapidamente la propria base clienti di alto valore, con oltre mille organizzazioni che spendono più di un milione di dollari all’anno per i suoi servizi.

Un dato che evidenzia come l’AI stia diventando sempre più una componente strutturale nei processi aziendali, e non solo uno strumento sperimentale.

Anthropic: il peso del modello Mythos

A rafforzare ulteriormente l’attenzione del mercato ha contribuito il recente lancio di Mythos, il modello AI avanzato focalizzato sulla sicurezza informatica.

Nonostante la distribuzione limitata, dovuta ai rischi legati al possibile utilizzo offensivo, Mythos è stato percepito come un salto tecnologico rilevante, in grado di posizionare Anthropic tra i leader nello sviluppo di sistemi AI ad alto impatto. Questa combinazione di innovazione e cautela ha contribuito ad aumentare l’interesse degli investitori, che vedono nell’azienda un player centrale nella nuova fase dell’AI.

Anthropic: possibile quotazione entro l’anno

La crescente competizione tra investitori si inserisce in un contesto più ampio, segnato dall’attesa per una possibile quotazione in borsa entro l’anno.

Le valutazioni elevate riflettono aspettative altrettanto ambiziose: Anthropic viene considerata una delle società in grado di definire i prossimi equilibri del mercato AI, insieme ai principali competitor globali come OpenAI.

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