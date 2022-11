Il pasticciaccio dei Report Infratel

La nostra giornata.

Il pasticcio fatto da Infratel. Chi cambia i dati di Open Fiber? Che fine hanno fatto i Report pubblicati e poi ritirati? Il tutto nel mese in cui qualcuno vuol concludere l’accordo tra CDP e TIM.

Il Sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti replica ai tecnici di Colao dopo le polemiche dei giorni scorsi sul suo intervento al Forum di Asstel, dove aveva denunciato i ritardi dei bandi Italia 1 Giga e 5G.

Google, Facebook, Twitter, Microsoft e Amazon in crisi: verso 60 mila dipendenti licenziati in un mese. Le società tecnologiche si sono gonfiate di personale per far volare i numeri durante l’emergenza Covid. Che poi è finita.

