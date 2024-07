Il nuovo sito di Brunello Cucinelli, la moda incontra l’AI

Il sito web, che si basa sulla piattaforma Solomei AI, mette al centro innovazione e fluidità, abbandonando i concetti di pagina e di menu per ospitare contenuti liberi, combinati in tempo reale dall'IA in base alle esigenze dei diversi utenti.

Ieri a Milano, l’ultra lusso ha coinciso con l’intelligenza artificiale. Brunello Cucinelli ha presentato il suo nuovo sito web basato sull’intelligenza artificiale: BrunelloCucinelli.ai.

Lo stilista fondatore del marchio specializzato in abbigliamento in cashmere, promuove sin dagli inizi la manualità italiana e la sua filosofia non viene meno neanche se si parla di innovazione tecnologica. È così che nasce l’ultimo progetto di Brunello Cucinelli, con il lancio di un sito internet nel quale l’IA viene utilizzata per raccontare l’azienda attraverso alcune illustrazioni, realizzate a mano dall’artista Sunflowerman.

Come funziona il sito BrunelloCucinelli.ai

Il sito web, che si basa sulla piattaforma Solomei AI, mette al centro innovazione e fluidità, abbandonando i concetti di pagina e di menu per ospitare contenuti liberi, combinati in tempo reale dall’IA in base alle esigenze dei diversi utenti. “Il filo conduttore di questo nostro lavoro» ha detto Cucinelli “continuerà a essere la ricerca di un atteggiamento sereno e di speranza verso una tecnologia che, ne sono certo, arrecherà benefici a tutta l’umanità”.

Gli utenti possono porre domande sul marchio, con risposte generate da Solomei AI, lo strumento personalizzato dell’azienda.

Entro un anno, il team di Brunello Cucinelli prevede di incrociare lo strumento di intelligenza artificiale con l’e-commerce. “Sto andando a un importante incontro di lavoro. Ho un blazer blu di Brunello Cucinelli. Che tipo di camicia dovrei indossare?”

Brunello Cucinelli, l’IA non deve fare paura

“Il nostro obiettivo è quello di coniugare con armonia l’umana e l’artificiale intelligenza”, ha dichiarato Brunello Cucinelli, “donando equilibrio al rapporto tra essere umano e IA. Questo progetto ci dimostra che l’intelligenza artificiale non deve fare paura, ma al contrario offre delle potenzialità che possono essere combinate con il nostro lato creativo”.

Le prime discussioni di Brunello Cucinelli in merito all’IA erano già iniziate nel 2019, ma solo nel 2021 l’impresa ha scelto di creare un team di esperti, ai quali è stato affidato il compito di esplorare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’azienda.

Ma le novità non si fermano qui: l’intelligenza artificiale sarà anche usata a supporto della biblioteca universale di Solomeo, un’iniziativa proposta dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. In apertura entro la fine dell’anno, la biblioteca sorgerà nel borgo umbro dove è stata fondata l’azienda, ospitando oltre 70 mila testi provenienti da ogni parte del mondo.

