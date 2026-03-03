Il Mobile World Congress, la kermesse annuale delle telecomunicazioni si è aperta oggi, operatori e produttori di apparecchiature e software devono far fronte a crescenti preoccupazioni di sovranità legate alla natura sensibile delle reti.

È in un contesto di guerra che il Mobile World Congress di Barcellona, ​​la più grande fiera al mondo dedicata alle tecnologie della comunicazione, si apre oggi. Fino a giovedì 5 marzo, sono attesi oltre 100mila visitatori e per questa ventesima edizione nel capoluogo catalano, si prevede che le applicazioni di intelligenza artificiale (IA) saranno uno dei temi principali dell’evento, che riunirà i principali operatori, produttori di apparecchiature di rete, produttori di smartphone e sviluppatori di software.

AI per ridurre i costi

Molti contano su questa tecnologia per ridurre i costi, in particolare nelle relazioni con i clienti e nella manutenzione della rete, mentre le prospettive del settore sono “fosche”, secondo uno studio di PwC pubblicato il 13 febbraio. Si prevede che i ricavi globali delle telecomunicazioni cresceranno soltanto del 2,8% annuo tra il 2025 e il 2029, raggiungendo 1.123 miliardi di euro, sottolineano gli autori, sottolineando che i consumatori non sono più disposti a spendere di più per i loro abbonamenti Internet o mobili.

Tlc, settore a rischio sovranità

Ma questo importante evento professionale non è immune da tensioni geopolitiche e di sicurezza. Considerato critico, il settore è ora oggetto di intense preoccupazioni di sovranità, di cui l’evento di Barcellona funge da specchio. Ora, la nazionalità delle innovazioni nelle reti 5G, nell’intelligenza artificiale, nei data center e nelle comunicazioni satellitari conta almeno quanto le loro prestazioni o la loro natura innovativa.

Queste considerazioni stanno avendo un impatto significativo sul settore delle telecomunicazioni, limitando significativamente la scelta dei fornitori. Ciò è particolarmente vero per gli operatori europei: Bruxelles ha fatto del rafforzamento della propria sovranità tecnologica una priorità, in un contesto di deterioramento delle relazioni con Washington e di tensioni commerciali con Pechino. Tutti gli occhi sono puntati su Huawei. Alla fiera di Barcellona, ​​organizzata dalla GSMA, che rappresenta i maggiori operatori di telefonia mobile al mondo, queste preoccupazioni saranno al centro delle discussioni fin dall’apertura, soprattutto per quanto riguarda il delicato settore delle comunicazioni satellitari. In una conferenza di apertura di lunedì 2 marzo, gli organizzatori hanno invitato Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, a promuovere la sua costellazione Starlink.

Tuttavia, il gruppo americano, che ha un vantaggio nel mercato dell’internet satellitare, ha suscitato sospetti in Europa da quando i suoi dirigenti hanno minacciato di interromperne il servizio all’inizio della guerra in Ucraina. Ecco perché la Francia intende favorire la costellazione rivale di Eutelsat, il cui CEO, Jean-François Fallacher, la difenderà lo stesso giorno in un’altra conferenza sulla “grande sfida” alla “sovranità” europea “di fronte all’evoluzione dell’ordine mondiale”.

Impatto sottovaluto

Ecco perché l’industria mette in guardia dalle “ripercussioni” di tale divieto: “L’impatto economico, operativo e sui clienti (…) è stato ampiamente sottovalutato”, hanno denunciato Vivek Badrinath, CEO di GSMA, e Alessandro Gropelli, CEO di Connect Europe, il gruppo di pressione che difende gli interessi degli operatori a Bruxelles, in una lettera inviata a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, il 10 febbraio.

Per assorbire, tra le altre cose, i costi associati alla sovranità, gli operatori europei stanno esortando l’Unione Europea (UE) ad allentare le redini della loro capacità di “consolidare” i mercati nazionali attraverso acquisizioni, al fine di aumentare i propri profitti. Sarebbe sorprendente se questo messaggio, ripetuto fino alla nausea per anni a Barcellona, ​​non fosse stato sottolineato anche all’evento di quest’anno. Christel Heydemann, CEO di Orange, e Timotheus Höttges, il suo omologo di Deutsche Telekom, hanno già preso l’iniziativa: gli operatori devono “raggiungere una massa critica” per supportare “pienamente” la “priorità strategica” dell’UE in materia di “sovranità digitale”, hanno insistito i dirigenti in una dichiarazione congiunta del 18 novembre 2025.

“È un po’ un do ut des”, riassume Emmanuel Amiot, partner della società di consulenza Oliver Wyman, considerando che “un consolidamento del mercato francese invierebbe un segnale molto importante all’intero settore in Europa”. In Francia, Orange, Bouygues Telecom e Free cercano da mesi di acquisire congiuntamente SFR, sperando di eliminarla e restituire il Paese a tre operatori. Se riuscissero a raggiungere un accordo con Patrick Drahi, proprietario dell’operatore con il logo del quadrato rosso, sperano tutti di ottenere l’approvazione delle autorità garanti della concorrenza di Parigi o Bruxelles. Ciò è tutt’altro che certo, soprattutto considerando il rischio di un aumento dei prezzi degli abbonamenti dovuto a una riduzione del numero di giocatori. Tuttavia, a Barcellona, ​​un intero settore sta già sognando, senza ombra di dubbio, una svolta.

