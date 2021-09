Il ministro Colao illustra la “Strategia Cloud Italia”

La nostra giornata in pillole.

Nella videointervista il ministro per l’Innovazione e transizione digitale, Vittorio Colao, ha illustrato oggi a Roma la nuova “Strategia Cloud Italia”: “Non ci sono percorsi preferenziali. Qua aspettiamo una proposta. Quando e se arriverà, e se saremo convinti, la valuteremo. Sennò, abbiamo oggi definito le regole e faremo ‘pezzettino per pezzettino’”.

Ministro Bianchi in audizione: il 13 settembre si rientra a scuola e per i docenti sarà obbligatorio il green pass. Controlli tramite piattaforma web. Come funziona e cosa succede se si è sprovvisti di certificato verde.

Il BEREC, infine, è in procinto di riscrivere le linee guida sull’open Internet dopo le sentenze della Corte di Giustizia dell’Ue sullo zero rating. L’analisi di Dario Denni (Europio Consulting).

Cloud nazionale, Colao: “Una casa moderna per mettere in sicurezza i dati degli italiani”

di Luigi Garofalo

La videointervista del ministro Vittorio Colao a margine della conferenza stampa di presentazione della strategia ‘Cloud Italia’.

Scuola, Bianchi: “Docenti in classe dal 13 settembre con green pass”

di Flavio Fabbri

Il piano di rientro in classe spiegato dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione in Commissioni cultura di Camera e Senato.

Zero rating, il Berec pronto a riscrivere le linee guida sull’open Internet

di Luigi Garofalo

L’analisi di Dario Denni (Europio Consulting): “Un’interpretazione restrittiva potrebbe cancellare tutte le norme di valutazione della legittimità delle offerte zero-rating”.

Industry Tlc, la carenza globale di chip peserà fino al 2023

di Paolo Anastasio

La carenza di semiconduttori aumenta i tempi di attesa per componenti critici per la fabbricazione di smartphone, dispositivi IoT e nuove reti 5G.

Sky Italia, il nuovo CEO Duilio: “Pronti a lavorare per ambizioni traguardi”

di Luigi Garofalo

Sky Italia, inizia l’era con il nuovo amministratore delegato Andrea Duilio: “Pronti a lavorare insieme per nuovi e ambizioni traguardi”.

Consorzio Italia Cloud: “Bene l’iniziativa di Colao, ma controllo sia italiano”

di Redazione

Il cloud nazionale non significa solo trovare una soluzione tecnologica per la PA, ma riguarda le tante imprese italiane del settore.

Criptoeconomia, investimenti venture capital globali a 16 miliardi di euro

di Flavio Fabbri

Record di spesa nelle società di settore tra venture capital, private equity e M&A, con un raddoppio del volume di investimenti rispetto a 4 anni fa.

5G, Nokia prende le distanze dall’O-RAN Alliance. E gli altri?

di Paolo Anastasio

Nokia non vuole esporsi al rischio di sanzioni americane, collaborando con alcune aziende cinesi che fanno parte dell’O-RAN Alliance inserite nella lista nera Usa.

Idrogeno verde, investimenti cresceranno del +900% fino al 2026

di Flavio Fabbri

Oltre all’elettrificazione, l’industria pesante punta sull’idrogeno pulito per la decarbonizzazione, ma troppe esitazioni. Lo studio.

Democrazia Futura. Origini e conseguenze della crisi afghana

di Bruno Somalvico

La débâcle di un Occidente privo di pragmatismo e prigioniero dei suoi valori “politicamente corretti” e del “perfezionismo democratico”.

El Salvador primo Paese al mondo ad adottare il Bitcoin come valuta legale

di PIermario Boccellato

Oggi il piccolo Paese dell’America centrale è diventato ufficialmente il primo paese al mondo ad adottare il bitcoin come valuta legale.

Cloud nazionale, Colao: “Una casa moderna per mettere in sicurezza i dati degli italiani”



