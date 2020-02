Il ministro Boccia e la sottosegretaria Todde a “Smart City 2020”. Roma, 11 marzo 2020

Smart City 2020

Verso una nuova Agenda nazionale dello Sviluppo Urbano. Servizi innovativi, Qualità della vita e Trasformazione digitale

11 marzo 2020

Ore 15:00 – 18:15

Palazzo Wedekind – Piazza Colonna 366

Roma

Le nostre città sono sempre più il luogo di eccellenza per lo sviluppo dei servizi innovativi rivolti ai cittadini e rappresentano la piattaforma per la realizzazione di profondi processi di trasformazione digitale delle aree urbane.

Si tratta di una prospettiva che consentirà alle amministrazioni di assicurare risparmi sui costi, ritorni sugli investimenti, un più alto livello di qualità di vita per i cittadini, un habitat più favorevole alle attività produttive e commerciali dei territori, maggiore occupazione, un’azione più efficace nella tutela dell’ambiente.

Il tema delle Smart City necessita pertanto, anche in Italia, di una rinnovata attenzione dei decisori: istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, con l’intento di valutare lo stato del Paese in questo settore e le direttrici sulle quali lavorare per la nascita di una nuova Agenda nazionale dello sviluppo urbano.

I lavori del workshop saranno aperti da Alessandra Todde, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, e le conclusioni saranno affidate a Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e Autonomie. Giungono intanto le adesioni di parlamentari, sindaci, rappresentanti dell’università e delle imprese, startup e a giorni sarà diffusa l’agenda completa.

L’appuntamento è promosso da CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), Links Foundation, Torino Wireless, Smart Communities Tech e Supercom, in collaborazione con A2A che presenterà alcuni casi di eccellenza in termini di attività e investimenti sul territorio.

Per richieste di registrazione:eventi@supercom.it