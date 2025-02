Il ministero dell’industria della Corea del Sud vieta temporaneamente l’accesso a DeepSeek per motivi di sicurezza

La decisione è stata annunciata dopo che il governo ha esortato le agenzie pubbliche a prestare attenzione nell’utilizzo di servizi di AI generativa come DeepSeek e ChatGPT nei contesti lavorativi.

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Il ministero dell’industria della Corea del Sud ha imposto un divieto temporaneo ai propri dipendenti sull’uso di DeepSeek, una startup cinese di AI, per timori legati alla sicurezza. La decisione è stata annunciata dopo che il governo ha esortato le agenzie pubbliche a prestare attenzione nell’utilizzo di servizi di AI generativa come DeepSeek e ChatGPT nei contesti lavorativi.

Anche l’azienda statale Korea Hydro & Nuclear Power aveva già bloccato l’accesso a questi strumenti all’inizio del mese.

La Corea del Sud si aggiunge così ad altri governi che stanno esaminando i rischi legati a DeepSeek. L’Australia, attraverso il Tesoriere Jim Chalmers, ha recentemente invitato i cittadini alla prudenza nell’uso del modello cinese, mentre gli Stati Uniti stanno valutando le implicazioni per la sicurezza nazionale. Parallelamente, l’autorità coreana per la privacy ha annunciato un’indagine per verificare la gestione delle informazioni personali degli utenti da parte di DeepSeek.

Il settore tecnologico sudcoreano sta adottando precauzioni simili. Kakao Corp ha chiesto ai propri dipendenti di evitare l’uso di DeepSeek, nonostante la recente partnership con OpenAI. SK Hynix, produttore di chip per AI, ha limitato l’uso della tecnologia generativa, mentre Naver ha vietato l’impiego di AI che archiviano dati al di fuori della propria infrastruttura.

L’espansione rapida di DeepSeek sta dunque sollevando preoccupazioni globali, riflettendo il crescente dibattito sulla sicurezza e la regolamentazione dell’AI cinese.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

BlackRock assumerà 1.200 persone in India per sviluppare le capacità di AI

BlackRock Inc., il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha annunciato un’importante espansione in India con l’assunzione di circa 1.200 nuovi dipendenti. L’iniziativa mira a potenziare due centri operativi, noti come iHubs, situati a Mumbai e Gurugram.

Inoltre, BlackRock sta acquisendo un centro globale con circa 1.500 dipendenti a Bangalore attraverso l’acquisizione della società di dati Preqin.

L’obiettivo principale di questa espansione è rafforzare le capacità di AI dell’azienda. Per questo motivo, BlackRock assumerà ingegneri e specialisti di dati per sviluppare prodotti e servizi avanzati, tra cui ricerca sugli investimenti, gestione del rischio, ingegneria finanziaria e analisi dei dati.

L’India sta emergendo come un hub globale per centri di eccellenza, e si stima che questo settore raggiungerà un valore di 110 miliardi di dollari entro il 2030, con oltre 4,5 milioni di impiegati. Per supportare la crescita, BlackRock ha anche affittato nuovi uffici a Mumbai, nel quartiere di Goregaon, con un investimento di circa 4 miliardi di rupie (45,9 milioni di dollari).

Questa mossa riflette la crescente importanza dell’India nella strategia tecnologica e operativa delle multinazionali, con un focus sempre più marcato sull’AI e l’innovazione digitale.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz