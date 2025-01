“Lo scambio oggettivo di vedute sulla piattaforma X sta diventando sempre più difficile”, dice il Ministero della Difesa tedesco, che ha deciso di abbandonare in blocco la piattaforma social dopo il mare di polemiche cha ha fatto seguito alle esternazioni favorevoli alla leader di Alternative fuer Deutschland (Afd) da parte di Elon Musk, proprietario della piattaforma.

Il Ministero della Difesa tedesco e l’esercito nazionale della Bundeswehr sospenderanno i loro account sulla piattaforma social media X di Elon Musk, citando l’impossibilità di avere un dibattito fattuale sul sito. A dicembre, l’imprenditore miliardario Musk ha sostenuto l’estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) in un post su X e da allora ha utilizzato la piattaforma di social media che ha acquistato nel 2022 per rimproverare i politici tedeschi tradizionali, attaccando apertamente il cancelliere di centro-sinistra Olaf Scholz e promuovere l’AfD come l’unica forza che può “salvare” il Paese.

La decisione del Ministero della Difesa, controllato dall’alleato socialdemocratico di Scholz, Boris Pistorius, di abbandonare la piattaforma, arriva solo pochi giorni dopo che Musk, uno dei principali consiglieri del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, ha tenuto una chat live adulatoria su X con Alice Weidel, candidata dell’AfD a cancelliera alle prossime elezioni anticipate in Germania, previste per il 2 febbraio.

Invece di passare a Bluesky, l’alternativa preferita da molti alla X di Musk, il Ministero della Difesa ha affermato che continuerà a trasmettere video e contenuti su Instagram, YouTube e tramite un canale WhatsApp.

Dopo la presa di posizione netta del Ministero della Difesa si accende ulteriormente il dibattito a Berlino sull’opportunità di abbandonare X da parte di tutto il Governo. Per il momento non sono state prese decisioni in merito.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz