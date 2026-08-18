Il miliardario Christopher Hohn investe 636 mln di dollari su hotel italiani, quasi 400 mln sul Danieli di Venezia

(Adnkronos) – Un prestito da 392 milioni di dollari al Danieli di Venezia, uno da 132 milioni di dollari all’Hotel Caesar Augustus sull’isola di Capri, 74 milioni di dollari prestati al Six Senses sul Lago di Como e 38 milioni di dollari al Mandarin Oriental di Milano: sono le cifre degli investimenti dell’hedge fund di Sir Christopher Hohn sull’hotellerie italiana. Il genio della finanza britannico è uno dei gestori di hedge fund più profittevoli al mondo e in tutto ha investito 636 milioni di dollari in prestiti a hotel di extra-lusso in Italia. Lo riferisce il Financial Times, che ha visionato una lettera agli investitori.

Dai documenti emergerebbe che una fetta poco nota del portafoglio da 77 miliardi di dollari del fondo è dedicata agli investimenti in debito immobiliare: quasi l’intera cifra è dedicata agli hotel di lusso italiani. La scommessa, scrive il Ft, è che le tariffe delle camere continueranno a salire mentre i turisti facoltosi fanno a gara per soggiornare in un ristretto gruppo di location esclusive.

Il miliardario Hohn investe su società come Alphabet, GE Aerospace e la società francese di infrastrutture Vinci tramite il suo The Children’s Investment Fund (TCI). Hohn punterebbe però anche sul mercato dell’hôtellerie di lusso nostrano, alimentato dalla crescente domanda da parte di viaggiatori internazionali. Una domanda che sta trainando investimenti nel settore in tutta Italia. Già alla fine del 2025 un’analisi di Deloitte rivelava che il nostro è il Paese più attrattivo in Europa per chi vuole investire nell’hospitality di fascia alta.

L’investimento principale di Tci è quello da 392 milioni di dollari al Danieli di Venezia. Passata di mano da Marriott a Four Seasons nel 2022, dopo dei lavori di ristrutturazione una parte della struttura ha riaperto come hotel cinque stelle di lusso. Il Danieli è uno degli hotel più iconici di Venezia, situato a pochi passi da Piazza San Marco, nel cuore del centro storico. La sua creazione risale alla fine del 1400, ed è ospitato in tre palazzi storici, uno dei quali è il famoso Palazzo Dandolo.

Tutti gli hotel su cui ha investito il fondo sono di proprietà del Gruppo Statuto, comprese le strutture di Capri, Como e Milano, ma anche il Six Senses di Ibiza in cui il fondo ha un’esposizione di 62 milioni di dollari.

Il Financial Times spiega che il ‘master fund’ di Tci non eroga direttamente i prestiti, ma acquisisce quote di finanziamenti originati da una società di private credit guidata dall’investitore Martin Frass-Ehrfeld, che gestisce capitali di terzi. Tci detiene una partecipazione nella società e Hohn siede nel suo comitato investimenti. Hohn sarebbe particolarmente interessato alle aziende che operano in regime di monopolio o duopolio, secondo il Ft.

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