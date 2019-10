Il mercato globale degli smartphone torna a crescere dopo due anni

Il mercato globale degli smartphone è tornato a crescere nel terzo trimestre, con un incremento del 2% a 366 milioni di unità vendute, secondo le ultime stime di Strategy Analytics. Si tratta del primo dato positivo nel giro di due anni. Samsung resta il primo produttore globale con una quota del 21%, davanti a Huawei secondo che è salito al 18% e Apple terzo, con una quota del 12%.

Secondo Strategy Analytics c’è quindi una ripresa della domanda di smartphone, grazie ad una guerra dei prezzi fra produttori e nuove caratteristiche tecniche dei dispositivi con schermi più ampi e connessioni 5G.

Huawei ha registrato la crescita maggiore fra i vendor, con le vendite in crescita del 29% a 66,7 milioni trainate dal mercato interno cinese.

Anche Samsung ha registrato un incremento dell’8% a 78,2 milioni di unità vendute nel periodo, grazie alla forte domanda di Galaxy Note 10 e della serie A di smartphone. La sua quota globale è passata dal 20,1% al 21,3% in un anno.

Apple resta al terzo posto, nonostante la diminuzione del 3% delle vendite di iPhone a quota 46,9 milioni. Secondo Strategy Analytics, Apple si sta comunque stabilizzando grazie al prezzo meno esoso dell’iPhone 11 e ad una domanda in crescita in Asia e Usa. Le quote di mercato di Apple sono passate dal 13% al 12,4% in un anno.

Xiaomi dal canto suo ha mantenuto il quarto posto con una quota dell’8,8% del mercato globale degli smartphone, in leggero calo in Cina e India per la forte concorrenza di Huawei, Realme e altri player. Oppo infine si colloca al quinto posto globale con una percentuale dell’8%, in calo rispetto all’8,7% di una fa per la pressione di Huawei in Cina.