Il mercato dei PC e tablet torna a crescere, ma l’AI rimane un fattore chiave

Le spedizioni di tablet a livello mondiale dovrebbero crescere del 9,8% quest'anno, superando la crescita dello 0,8% dei PC. Tuttavia, il 2025 dovrebbe essere un anno di ripresa per i PC.

Un nuovo capitolo per il mercato dei PC e tablet

Secondo le ultime previsioni dell’International Data Corporation (IDC), il mercato globale dei dispositivi di personal computing, inclusi PC e tablet, è destinato a crescere del 3,8% nel 2024, raggiungendo i 403,5 milioni di unità. Mentre i PC hanno dominato la discussione, principalmente grazie alla spinta dei PC AI e all’imminente fine del supporto per Windows 10, i tablet stanno guidando la crescita con una previsione di quasi due cifre per l’anno.

Le spedizioni di tablet a livello mondiale dovrebbero crescere del 9,8% quest’anno, superando la crescita dello 0,8% dei PC. Tuttavia, il 2025 dovrebbe essere un anno di ripresa per i PC, con una crescita prevista del 4,3%, guidata dagli aggiornamenti commerciali da Windows 10 a Windows 11.

L’Intelligenza Artificiale: una forza trainante o un ostacolo?

Il clamore intorno all’Intelligenza Artificiale (AI) ha dominato le notizie tecnologiche negli ultimi anni, concentrandosi più recentemente sulle capacità AI dei dispositivi. Tuttavia, molti budget aziendali sono vincolati a causa del contesto macroeconomico generale e le aziende continuano a valutare la necessità di PC/Tablet AI, che spesso hanno un costo più elevato.

“Sembra esserci un grande divario tra domanda e offerta, poiché i produttori di PC e piattaforme si stanno preparando per i PC e tablet AI come la prossima grande novità, ma la mancanza di casi d’uso chiari e un aumento dei prezzi medi di vendita sta portando gli acquirenti a mettere in dubbio l’utilità“, ha dichiarato Jitesh Ubrani, research manager di IDC’s Worldwide Mobile Device Trackers. “Ora tocca a Microsoft, Apple e Google dimostrare la necessità dell’AI elaborata localmente per evitare una reazione negativa da parte dei produttori di hardware e degli utenti finali“.

Oltre l’AI: fattori di crescita per PC e tablet

Al di là dell’AI, nel breve termine, i mercati di PC e tablet hanno alcuni fattori favorevoli, in particolare la fine del supporto per Windows 10. Questo, combinato con i miglioramenti dell’economia globale, contribuisce a illuminare le prospettive per PC e tablet. Di conseguenza, il segmento commerciale dovrebbe essere un punto luminoso all’interno delle categorie di dispositivi di personal computing, con una crescita prevista del 5,1% nel 2025.

“Le sostituzioni dei PC Windows commerciali sono state particolarmente pronunciate in Giappone recentemente e continueranno nei prossimi trimestri“, afferma Bryan Ma, VP di Devices Research presso IDC. “Un altro punto luminoso degno di nota è l’ascesa dei tablet dei produttori di telefoni cinesi, che hanno trovato un punto debole di prodotti di qualità sotto i 300 dollari USA e dovrebbero continuare a spingere i mercati sia in Cina che in molte parti dell’Asia“.

Il futuro?

Il mercato dei PC e tablet sta attraversando un periodo di transizione, con l’AI che emerge come una tecnologia promettente ma ancora da dimostrare. Tuttavia, fattori come la fine del supporto per Windows 10 e la ripresa economica globale stanno offrendo opportunità di crescita. Il futuro di questo mercato dipenderà dalla capacità dei produttori di offrire soluzioni innovative e convincenti, che soddisfino le esigenze degli utenti finali e delle aziende.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz