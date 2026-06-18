Il mercantile italiano ‘Grande Torino’ tra i primi ad attraversare Hormuz

(Adnkronos) – A poche ore dall’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, il mercatile italiano è stato tra i primi ad attraversare lo Stretto: “Un successo della diplomazia italiana. Una bella notizia per la ripresa del traffico commerciale e in particolare per tutti i marinai a bordo e le loro famiglie in Italia”, è il commento del ministro degli Esteri Tajani che posta sui social il video sull’ok dato al Capitano della nave.

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