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Il mercantile italiano ‘Grande Torino’ tra i primi ad attraversare Hormuz

Il mercantile italiano ‘Grande Torino’ tra i primi ad attraversare Hormuz

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Il mercantile italiano ‘Grande Torino’ tra i primi ad attraversare Hormuz Adnkronos

(Adnkronos) – A poche ore dall’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, il mercatile italiano è stato tra i primi ad attraversare lo Stretto: “Un successo della diplomazia italiana. Una bella notizia per la ripresa del traffico commerciale e in particolare per tutti i marinai a bordo e le loro famiglie in Italia”, è il commento del ministro degli Esteri Tajani che posta sui social il video sull’ok dato al Capitano della nave. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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