Il marketing sportivo

Di Antonio Foglio

Hoepli editore

pagine: 382

Data di pubblicazione: luglio 2018

ISBN 9788820379421

Prezzo: € 39,90

Il libro presenta in maniera completa, pratica e sistematica il complesso e vivace mercato sportivo e il relativo processo di marketing che ne è alla base, dimostrando come sport e marketing possano integrarsi per assicurare alla domanda sportiva (spettatori, tifosi, praticanti, sponsor) un’offerta sportiva di qualità da parte di società, associazioni, istituzioni, club sportivi e atleti. Il lettore è accompagnato nei vari passaggi che caratterizzano il processo di marketing sportivo offline e online: dalla segmentazione del mercato all’identificazione del target, dalle politiche di prodotto, prezzo, distribuzione e vendita, comunicazione, promozione e web marketing, finanziamento e fundraising, alla pianificazione e al management.

Il libro è indirizzato a quanti operano nel settore sportivo come manager, responsabili, tecnici ai vari livelli nazionali, regionali e periferici, impresari e agenti. È altresì una risorsa utile per sportivi professionisti e dilettanti, in particolare per chi svolge funzioni di marketing, di comunicazione, di vendita, di promozione, di pubbliche relazioni; ma anche per studiosi e studenti in discipline sportive e motorie.

Antonio Foglio, vera autorità nel settore del marketing, ha insegnato in varie università (Verona, Suffolk-Boston, Vilnius, Kaunas, Almaty ecc.) e svolto consulenza per primarie industrie e organismi internazionali (Ue, Unesco). Tra i suoi principali best seller: Il marketing agroalimentare, Il marketing globale, Il glocal marketing, Il marketing della moda, Il marketing dello spettacolo, Il marketing operativo, Il marketing strategico e competitivo, Il marketing comunicativo, Il marketing del turismo, Il marketing bancario (Hoepli 2018).