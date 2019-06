Di Manuela Cuadrado

GoWare edizioni

Pubblicato: maggio 2019

Pagine: 256

Prezzo: euro 16,99

ISBN: 978-8833632100

Un’azienda chimica che produce estratti naturali può avere la stessa strategia di marketing digitale di una che produce cosmetici?

Un e-commerce di profilati di alluminio può seguire le stesse logiche di un ecommerce di arredamento?

Le necessità delle imprese BtoB (o “imprese complesse”) sono molto diverse da quelle delle aziende rivolte al consumatore, in particolare negli aspetti commerciali e nelle scelte di marketing.

Ma basta tenere conto di questa diversità per creare campagne digitali efficaci, come dimostrano vari casi di successo.

Il libro di Manuela Cuadrado Il marketing digitale per l’impresa BtoB. Impostare una strategia digitale efficace nel Business to Business (goWare, 2019) ha l’obiettivo di avvicinare chi lavora nel BtoB al linguaggio e alle dinamiche del Digital Marketing: un percorso verso la creazione di un Digital Plan di successo, con casi di studio ed esercizi pratici da condividere in azienda.

Manuela Cuadrado, è nata a Milano nel 1980. Ha collaborato per anni con diverse agenzie di comunicazione milanesi occupandosi prevalentemente di progetti digitali e multimediali, fino a quando, nel 2014, ha fondato BrevaWeb, specializzata nel BtoB. Fa parte del braintrust Naìma per l’innovazione d’impresa. Svolge anche attività di formazione in collaborazione con diversi enti, tra cui Fondazione IDI e la Palestra delle Professioni Digitali.