Un'azienda di New York ha lanciato un localizzatore satellitare destinato al tracking degli animali, in particolare dei cani, che si trovano in boschi e aree naturali al di fuori dalla copertura del GPS.

Il tracker satellitare di Starlink incorporato nel collare del cane. Un’idea che promette di risolvere non pochi problemi per i proprietari di cani che si avventurano nel bosco con i loro amici a quattro zampe e che hanno la sfortuna di perderli. Per ora il servizio è disponibile soltanto negli Usa, ma potenzialmente questa soluzione potrà funzionare ovunque nel mondo, anche nelle zone dove la copertura GPS non è garantita.

Il satellite al servizio degli animali

Il servizio satellitare Starlink di SpaceX fornisce da anni internet alle regioni remote del mondo e alle aree colpite da disordini o disastri naturali. Ora, la tecnologia spaziale ha trovato un nuovo utilizzo: aiutare i proprietari di cani a tenere d’occhio i loro amati amici a quattro zampe.

Chi porta i propri cani in avventure nella natura selvaggia, magari nel bosco a tartufi, e in altre zone rurali si sarà probabilmente posto almeno una volta lo stesso pensiero: cosa succede se il mio cane scappa?

Certo, i localizzatori GPS già in commercio possono aiutare a localizzare un animale smarrito, ma le aree isolate, al di fuori della portata di una torre cellulare, potrebbero non essere in grado di trasmettere queste informazioni. E di zone scoperte ce ne sono tantissime, soprattutto nei nostri Appennini ad esempio.

Fi, l’azienda di New York specializzata tecnologie per animali

Ora, un’azienda di New York sostiene di aver risolto questo dilemma con un nuovo prodotto che integra la crescente rete satellitare Starlink di SpaceX per espandere la connettività.

Fi, un’azienda di tecnologia per animali domestici con sede a New York, ha lanciato l’8 luglio un nuovo localizzatore per cani che si basa sul servizio satellitare Starlink di SpaceX per aiutare i proprietari di cani a tenere traccia dei loro animali.

Mentre altri localizzatori GPS purtroppo perdono la connessione quando termina la copertura cellulare, l’azienda statunitense sostiene che il suo localizzatore Fi Ultra rimarrà connesso tramite la rete satellitare mobile T-Satellite Starlink di T-Mobile per aiutare a tracciare la posizione di un cane praticamente ovunque negli Stati Uniti, anche in aree senza copertura cellulare.

Localizzatore satellitare per cani

Fi ha presentato il prodotto come il primo localizzatore per cani in grado di sfruttare una rete satellitare.

“La nostra missione è sempre stata quella di rafforzare il legame tra uomo e animale attraverso i dati, per dare ai cani più libertà e al contempo garantire la loro sicurezza”, ha detto in un comunicato Jonathan Bensamoun, co-fondatore e CEO di Fi.

“Questa missione si estende ora a ogni angolo del Paese e presto a ogni angolo del mondo”.

Il nuovo dispositivo Fi, basato su Starlink, è compatibile con le normali pettorine e collari per cani, nonché con i collari già in uso con i vecchi localizzatori Fi che si affidano alle celle telefoniche per trasmettere i dati GPS.

Il nuovo servizio Fi Ultra non soltanto offre aggiornamenti sulla posizione in tempo reale, ma fornisce anche notifiche quando i cani escono dalle aree designate e integra una tecnologia di addestramento proprietaria che utilizza suoni e vibrazioni per richiamare gli animali.

Il dispositivo Fi Ultra costa 199 dollari per i nuovi abbonati, oltre a un abbonamento annuale a partire da 189 dollari. La tecnologia è disponibile per i clienti esistenti a un costo fisso di 299 dollari.

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