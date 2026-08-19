»
»
Il livello del Lago di Zurigo raggiunge il minimo storico

Il livello del Lago di Zurigo raggiunge il minimo storico

di |
Il livello del Lago di Zurigo raggiunge il minimo storico Adnkronos

(Adnkronos) – Il Lago di Zurigo ha raggiunto il livello più basso mai registrato dall’inizio delle misurazioni 75 anni fa. Ciò ha conseguenze per la balneazione e la navigazione. Ieri sera presso la stazione di misurazione federale dello Zürichhorn il livello del lago era di 404,45 metri sul livello del mare. È stato così superato il precedente minimo storico del 1952, quando il livello era di 405,46 metri. 

Nel caso del Lago di Zurigo, a causa della possibile regolazione della portata in uscita, il calo del livello richiede più tempo rispetto, ad esempio, al Lago di Costanza. La persistente siccità ha però messo a dura prova anche le acque zurighesi, come si è potuto osservare negli ultimi giorni in diversi punti. Da inizio settimana il traghetto Horgen-Meilen non ammette più camion pesanti. Anche i conducenti di auto sportive o di altre vetture ribassate non possono più utilizzare il traghetto. “Più il livello del lago è basso, più ripido diventa il passaggio tra la rampa e il traghetto”, scrive la Zürichsee-Fähre sul proprio sito web. 

Anche per i giri in battello ci sono diverse limitazioni; la Società di navigazione del Lago di Zurigo (Zsg) non fa ad esempio più scalo all’isola di Ufenau e il sevizio lungo il fiume Limmat è sospeso. Dovunque nel lago si vedono barche private a secco. A Stäfa la piscina comunale ha chiuso un pontile per motivi di sicurezza poiché a causa del basso livello dell’acqua i tuffi potrebbero causare infortuni. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche